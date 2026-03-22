Las series que no te puedes perder esta primavera

Por Alejandro Rodera |

La saturación del calendario seriéfilo ha hecho que, sea el momento que sea del año, siempre tengamos a nuestra disposición contenidos de estreno. Aun así, las cadenas y plataformas siguen depositando en la primavera algunas de sus grandes apuestas del año, anticipándose al menor flujo estival y, sobre todo, aprovechando el tramo final de la elegibilidad a los Emmy.

A lo largo de las próximas semanas se irán sucediendo docenas de ficciones con la intención de captar nuestra atención sirviéndose de diferentes encantos, como ya lo han hecho en los meses anteriores producciones como 'El caballero de los Siete Reinos', 'One Piece', 'Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette' o 'Salvador'. Por tanto, desde FormulaTV vamos a desplegar una guía para que no te pierdas las citas primaverales imprescindibles, que van desde esperadísimos retornos a novedades muy estimulantes.

Lisa Kudrow en la tercera temporada de 'The Comeback'

Experimentos cómicos

En primer lugar, queremos reivindicar dos de las comedias más peculiares que nos puede ofrecer a día de hoy la televisión estadounidense: 'Jury Duty Presents: Company Retreat' (20 de marzo, Prime Video) y 'The Comeback' (23 de marzo, HBO Max). Ambas son continuaciones de propuestas realmente únicas, que comparten un planteamiento inventivo.

Nicolas Cage en 'Spider-Noir'

Universos expandidos

'Jury Duty' nos sorprendió con una primera temporada que, para ahora regenerarse con una segunda entrega que sigue a un recién llegado a una empresa que, sin ser consciente de que todo lo que le rodea está guionizado,. Por su parte, 'The Comeback' regresa para abrir en canal la industria del entretenimiento con Lisa Kudrow al frente. En esta ocasión,y la realidad actual de un negocio en plena transición.

Los superhéroes se han adelantado al inicio de la primavera con el estreno de la cuarta temporada de 'Invincible' (18 de marzo, Prime Video), que nos vuelve a impactar de lleno con la versión animada de la obra de Robert Kirkman. Sin salir de la plataforma de Amazon, uno de los grandes eventos será la temporada final de 'The Boys' (8 de abril, Prime Video), que enfrentará a sus facciones opuestas en un mundo dominado por el despotismo de Patriota.

Y si hablamos de héroes, no podemos olvidarnos de Marvel. Para empezar, veremos la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' (25 de marzo, Disney+), que reunirá a Matt Murdock con Jessica Jones mientras Wilson Fisk sigue sometiendo a los habitantes de Manhattan. Además, desde la Casa de las Ideas también llegará 'Spider-Noir' (27 de mayo, Prime Video), un original acercamiento al Ben Reilly de Nicolas Cage que nos permitirá trasladarnos al Nueva York de los años treinta tanto en blanco y negro como en color.

A esas expansiones se sumarán secuelas, revivals y spin-offs que querrán seguir explotando sus respectivas franquicias. En ese sentido, 'Los testamentos' (8 de abril, Disney+) tiene todas las papeletas para cautivar con su retorno a Gilead, la patriarcal ambientación de 'The Handmaid's Tale'. Asimismo, quien busque algo más ligero lo podrá encontrar en la animada 'Stranger Things: Relatos del 85' (23 de abril, Netflix) o en dos sitcoms tan amadas como 'Scrubs' (25 de marzo, Disney+) y 'Malcolm: De mal en peor' (10 de abril, Disney+), que vuelven tras pasar mucho tiempo en barbecho.

Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr en 'Se tiene que morir mucha gente'

Florecimiento local

La ficción española tendrá mucho que decir antes de que llegue el verano. Netflix tirará de pesos pesados al encadenar la segunda entrega de 'Clanes' (3 de abril) con la quinta de 'Machos Alfa' (17 de abril), aunque el verdadero golpe de efecto lo dará 'Berlín y la dama del armiño' (15 de mayo), que trasladará la acción de la precuela de 'La Casa de Papel' a Sevilla para acometer un nuevo y frenético golpe.

En contraposición, el calendario primaveral de Movistar Plus+ estará plenamente apoyado en series inéditas. El pase inicial será 'Por cien millones' (26 de marzo), la comedia sobre el secuestro de Quini a manos de tres mecánicos zaragozanos. Posteriormente, se sucederán 'Yo siempre a veces' (23 de abril), la nueva producción de Los Javis con la impronta de Marta Bassols y Marta Loza, y 'Se tiene que morir mucha gente' (Mayo), que lleva a la pantalla la novela homónima de Victoria Martín.

El resto de plataformas también comparecerán con sus particulares esfuerzos originales: HBO Max diseccionará la gentrificación de Barcelona en la ambiciosa 'Ravalear' (Mayo), ambientada en un restaurante familiar amenazado por un fondo de inversión; Atresplayer retomará el misterio de 'La novia gitana' con 'La nena' (12 de abril, también en Disney+); Prime Video abrirá un videoclub pornográfico en 'Cochinas' (Abril); SkyShowtime azuzará las llamas de 'Matices' con 'El homenaje' (23 de abril); y Disney+ tratará de resolver un intrincado caso en Lisboa en 'Si es martes, es asesinato' (31 de marzo).

Elle Fanning en 'Margo tiene problemas de dinero'

Del libro a la manzana

En párrafos anteriores ya hemos hecho mención a alguna que otra adaptación, pero en este apartado nos queremos centrar en el salto de dos novelas a la televisión de la mano de Apple TV. El servicio de streaming del titán tecnológico se ha aliado con A24 para romper moldes con 'Margo tiene problemas de dinero' (15 de abril), que versiona el libro de Rufi Thorpe sobre una joven universitaria que se asoma al abismo de OnlyFans tras ser madre. Elle Fanning interpreta a la protagonista de esta atrevida apuesta, que ha sido desarrollada por David E. Kelley ('Big Little Lies').

Más adelante, Apple TV reinterpretará un clásico como 'El cabo del miedo' con 'Cape Fear' (5 de junio), que beberá tanto de la novela de 'The Executioners', de John D. MacDonald, como de la icónica adaptación de Martin Scorsese estrenada en 1991. Esta vez, el elenco principal está liderado por Patrick Wilson y Amy Adams como un matrimonio de abogados que se enfrenta a un feroz asesino, al que ellos mismos encerraron, encarnado por Javier Bardem.

Charles Melton en la segunda temporada de 'Bronca'

Sello de autor

Dentro del mainstream podremos ver otros títulos con un carácter autoral más marcado. En la cúspide de esa aparente contradicción se encuentra la tercera temporada de 'Euphoria' (13 de abril, HBO Max), uno de los grandes triunfos de la HBO actual, que regresa con un considerable salto temporal con el que Sam Levinson retorcerá aún más las vidas de sus protagonistas. Por su parte, la segunda tanda de 'Bronca' (16 de abril, Netflix) desembarcará con un nuevo elenco, compuesto por Oscar Isaac, Carey Mulligan, Cailee Spaeny y Charles Melton como dos parejas enfrentadas, pero con la misma mordacidad de Lee Sung Jin.

Esos dos títulos ya cuentan con una amplia base de fieles, pero hay otras dos series que tendrán que ganarse ese seguimiento: 'The Audacity' (13 de abril, AMC+), que se sumirá en las profundidades del infierno de tech bros y gurús que es Silicon Valley de la mano de Jonathan Glatzer, guionista de 'Succession' y 'Better Call Saul'; y 'Half Man' (Abril, HBO Max), que supone el retorno de Richard Gadd como protagonista y creador tras el masivo éxito de 'Mi reno de peluche'.

'Witch Hat Atelier' llega de la mano de Crunchyroll

¿El anime del año?

Por último, queremos despedir el repaso echando un vistazo al ámbito del anime, que en lo que va de año nos ha regalado grandes momentos con 'Jujutsu Kaisen', 'Frieren', 'Journal with Witch', 'Fate/strange Fake', 'Oshi no Ko' o 'You and I Are Polar Opposites'. En lo que respecta a la temporada de primavera, hemos saboreado un anticipo con la primera fase de la 'Steel Ball Run' de 'Jojo's Bizarre Adventure' (19 de marzo, Netflix), aunque habrá que esperar un poco más para disfrutar de las nuevas temporadas de 'Dorohedoro' (1 de abril, Netflix y Crunchyroll), 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' (3 de abril, Crunchyroll) o 'One Piece' (5 de abril, Crunchyroll y AnimeBox), que dará el pistoletazo de salida al arco de Elbaf.

En cuanto a las novedades, Kōcha Agasawa volverá a hacer acto de presencia con 'Rompiendo el hielo' (2 de abril, Netflix) tras el éxito de 'You and I Are Polar Opposites'. De la misma manera, la célebre Hiromu Arakawa ('Fullmetal Alchemist') resurgirá con 'Daemons of the Shadow Realm' (4 de abril, Crunchyroll). No obstante, si tenemos que apostar por un título en concreto, nos quedamos con 'Witch Hat Atelier' (6 de abril, Crunchyroll), la adaptación del fantástico manga de Kamome Shirahama, el cual sigue a una aspirante a bruja que descubre el verdadero secreto de la magia.