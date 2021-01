'Mujer' arrasa con un 19,2% y vuelve a ganar la batalla sin problemas a 'Love is in the air' (8,8%)

Escena de 'Mujer'

Antena 3 logró un martes más el liderazgo con amplitud del prime time gracias a su combinación de 'El hormiguero' y 'Mujer'. El programa de Pablo Motos bajó -2,3 pero anotó un estupendo 18,2% con la visita de Nathy Peluso mientras que la serie turca subió +0,5 hasta un gran 19,2%.

La cadena de Atresmedia no dio tregua a su competencia; 'Love is in the air continuó ofreciendo escuetos datos subiendo +1,5 pero quedándose en un 8,8%, mientras que el Cine 5 Estrellas con "Los siete magníficos" se quedó en un 9,5%. El cine de La 1 con "Corazones de acero" marcó un mal 7% (-1,1), viéndose superado por 'El taquillazo' de laSexta con "Premonición", que logró un gran 8% (-0,1) ayudado por el estupendo 9,1% que marcó 'El intermedio'. 'Los Gipsy Kings' se mantuvo en un buen 6,6% (-0,1).

Prime time

· 'Mujer' lidera sin problemas marcando un estupendo 19,2% (+0,5)

· 'El Intermedio' (9,1%) y 'El taquillazo' (8%) dan una gran noche a laSexta

· El cine de La 1 continúa sin levantar cabeza bajando esta vez -1,1 hasta un 7%

Antena 3

'El Hormiguero: previo' "Nathy Peluso": 2.475.000 y 13,4% 'El Hormiguero' "Nathy Peluso": 3.218.000 y 18,2% 'Mujer': 2.378.000 y 19,2%

Telecinco

'Love is in the air': 1.560.000 y 8,8% 'Cine 5 estrellas' "Los siete magníficos": 939.000 y 9,5%

La 1

'Cine' "Corazones de acero": 1.054.000 y 7%

laSexta

'laSexta clave': 872.000 y 5,1% 'El intermedio': 1.644.000 y 9,1% 'El taquillazo' "Premonición (2015)": 1.080.000 y 8%

Cuatro

'First dates': 815.000 y 4,6% 'First dates': 1.282.000 y 7,2% 'Los gipsy kings': 827.000 y 6,6%

La 2

'Cachitos de hierro y cromo' "Sex symbol": 737.000 y 4,1% 'Un país para escucharlo': 333.000 y 2,4% 'Documentos tv' "Los "bots" del dinero": 136.000 y 1,5%

Late night

· El cine de La 1 mejora ligeramente en el late night, pero se queda en un 6,3% (+1,6)

· 'Mujer' lidera también el late night con su reposición (10,7% y +0,6)

· El cine de Telecinco (8,3%) no logra mejorar sus datos y baja -0,9 con "Obsesión mortal"

Antena 3

'Mujer': 471.000 y 10,7%

Telecinco

'Cine' "Obsesión mortal": 240.000 y 8,3%

Cuatro

'El desmarque de cuatro': 145.000 y 2,6% 'Especial callejeros' "Después del desahucio": 80.000 y 2,8%

La 1

'Cine 2' "American History X": 344.000 y 6,3% 'La noche en 24h: avance': 87.000 y 3,8%

laSexta

'Crímenes imperfectos': 135.000 y 5,1% 'European Poker Tour': 78.000 y 3,6%

La 2

'Metrópolis' "El ojo 2020 ve más allá": 26.000 y 0,5% 'Conciertos radio 3' "Juno": 21.000 y 0,6% 'Ideas que revolucionaron el mundo' "Robot": 30.000 y 1,2%

Sobremesa y tarde

· 'Pasapalabra' no para de crecer y arrasa con un magnífico 22,4% (+1,7)

· 'Sálvame naranja' crece +0,7 y anota un gran 19,2%

· 'Más vale tarde' desciende -0,6 pero mantiene un buen 6,7%

Telecinco

'Sálvame limón': 1.874.000 y 14,8% 'Sálvame naranja': 2.297.000 y 19,2% 'Sálvame tomate': 2.536.000 y 16,3%

La 1

'Mercado central': 997.000 y 8,4% 'Servir y proteger': 1.022.000 y 8,9% 'Acacias 38': 972.000 y 8,4% 'El cazador': 1.108.000 y 8,6% 'España directo': 1.143.000 y 8% 'Aquí la Tierra': 1.593.000 y 9,9%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.279.000 y 10,8% '¡Ahora caigo!': 1.136.000 y 9,9% '¡Boom!': 1.743.000 y 13,6% 'Pasapalabra': 3.481.000 y 22,4%

laSexta

'Zapeando': 872.000 y 6,8% 'Más Zapeando': 719.000 y 6% 'Más vale tarde: avance': 508.000 y 4,4% 'Más vale tarde': 811.000 y 6,7%

Cuatro

'Todo es mentira': 746.000 y 5,9% 'Todo es mentira bis': 823.000 y 7% 'Cuatro al día': 696.000 y 5,8% 'Cuatro al día a las 20h': 737.000 y 5,2%

La 2

'Saber y ganar': 908.000 y 7% 'Grandes documentales': 517.000 y 4,4% Incluye: - 'Italia salvaje: Los grandes depredadores' "El regreso de la manada de lobos": 543.000 y 4,5% - 'Las salvajes islas Galápagos' "Presas del océano": 491.000 y 4,2% 'Documenta2': 249.000 y 2,2% Incluye: - 'Los secretos del museo': 246.000 y 2,2% - 'Los secretos del museo': 222.000 y 1,9% 'Mercados, en el vientre de la ciudad' "Viena-Naschmarkt": 207.000 y 1,7% 'Deslenguados' "Dinero": 162.000 y 1,2% 'Red natura 2000': 107.000 y 0,7% 'Los jardines italianos de Monty Don': 252.000 y 1,4%

Mañana

· 'El programa de Ana Rosa' sube +2,3 y anota un fantástico 20,9%

· '[email protected]' crece +1,3 y anota un formidable 17,1%

· 'Espejo público' empeora sus datos marcando un 14,1% (-2)

Telecinco

'¡Toma salami!' "Cracks": 9.000 y 1,6% 'El programa de Ana Rosa': 745.000 y 20,9% 'Ya es mediodía': 1.196.000 y 13,2%

Antena 3

'Espejo público': 414.000 y 14,1% 'Mas Espejo público': 467.000 y 11,4% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Carillas estofadas": 940.000 y 13,6% 'La ruleta de la suerte': 1.706.000 y 16,8%

La 1

La hora de la 1': 294.000 y 10% Incluye: - 'La hora política' "Ignacio Aguado-José Cepeda": 255.000 y 11,3% - 'La hora de actualidad': 325.000 y 9,4% 'Las cosas claras': 472.000 y 8,6% 'Las cosas claras': 806.000 y 7,3%

Cuatro

'Surferos tv': 12.000 y 1,3% 'Mejor llama a Kiko': 8.000 y 0,5% '¡Toma salami!' "Azafatas": 37.000 y 1,8% 'El bribón': 65.000 y 2,6% 'Alerta Cobra' "Banco malo": 111.000 y 3,5% 'Alerta Cobra' "Hermano muerto": 134.000 y 3,9% 'Alerta Cobra' "Empieza el espectáculo para Paul": 166.000 y 4,5% 'Mujeres y hombres y viceversa': 119.000 y 2,6% 'El concurso del año': 253.000 y 3,5% 'El concurso del año': 457.000 y 4,1%

laSexta

'En clave de noche': 2.000 y 0,3% '[email protected]: previo': 205.000 y 12,1% '[email protected]': 503.000 y 17,1% 'Al rojo vivo: previo': 416.000 y 11,6% 'Al rojo vivo': 894.000 y 13,6%

La 2

'Pagina2': 6.000 y 0,7% 'Inglés en TVE': 8.000 y 0,7% 'El valle indómito' "El gran meandro": 32.000 y 1,7% 'La 2 express': 32.000 y 1,6% 'El escarabajo verde' "Detritus antropicus": 53.000 y 2,4% 'Aquí hay trabajo': 53.000 y 1,9% 'La aventura del saber': 29.000 y 0,9% 'Documenta2': 42.000 y 1,2% Incluye: - 'Los secretos del museo': 42.000 y 1,2% - 'Los secretos del museo': 39.000 y 1,1% 'Los jardines norteamericanos de Monty Don': 62.000 y 1,6% 'Mañanas de cine' "Fuera de la ley": 253.000 y 4,1% 'Turismo rural en el mundo': 171.000 y 1,7% 'Exploradores del sabor' "Bretaña": 215.000 y 1,7%

Informativos:

Grandísima noche para 'Antena 3 noticias 2', que logró acercarse a los cuatro millones de espectadores marcando un magnífico 21,9% (+1,1), siendo el informativo más visto del día. Logró liderar sin problemas sobre su principal competidor, 'Informativos Telecinco 21:00', que anotó un 15,3% (+0,5), así como sobre 'Telediario 2' (11,7% y -1,2) y 'laSexta noticias 20h' (8,3%). En la sobremesa, 'Antena 3 noticias 1' también lideró con un 20% pese a perder -1,4 puntos frente al 15,3% (-0,3) de 'Informativos Telecinco 15:00'.

La 1

'Telediario matinal': 185.000 y 20,9% 'Informativo territorial 1': 893.000 y 10,3% 'Telediario 1': 1.619.000 y 12,2% 'Informativo territorial 2': 1.545.000 y 12% 'El tiempo 1': 1.423.000 y 11,3% 'Telediario 2': 2.079.000 y 11,7%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 97.000 y 13,2% 'Noticias de la mañana': 300.000 y 15,8% 'Antena 3 noticias 1': 2.625.000 y 20% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.302.000 y 10,2% 'Antena 3 noticias 2': 3.850.000 y 21,9%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 76.000 y 9,4% 'Informativos Telecinco Matinal': 136.000 y 11,5% 'Informativos Telecinco Matinal': 204.000 y 10,8% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.010.000 y 15,3% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.587.000 y 14,7%

Cuatro

'Noticias deportes cuatro': 442.000 y 3,3% 'Noticias deportes cuatro 2': 528.000 y 3,5%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.373.000 y 11,7% 'laSexta noticias:jugones': 925.000 y 7% 'laSexta noticias 20h': 1.242.000 y 8,3%

Cadenas:

La jornada del martes se salda con una nueva victoria de Antena 3, que logra un 15,4% de media. Sin embargo, en esta ocasión Telecinco acorta distancias, quedándose tan solo a 0,9 décimas marcando un 14,5%. La 1, laSexta y Cuatro mantienen datos similares a la semana anterior con un 9,1%, 8,1% y 5,1% respectivamente. Completan el ranking Nova (3%), La 2 (2,5%), FDF (2,3%) y Trece (2%).