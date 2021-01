La prórroga de la Copa del Rey (20,7%) es lo más visto, pero 'Mujer' (20,3%) lidera su franja

Sarp en 'Mujer'

Las noches en las que hay fútbol siempre suelen revolucionar las audiencias de su franja, algo que no se ha producido del todo en la jornada del miércoles: el encuentro Alcoyano - Real Madrid se apuntó un buen 14,6%, escalando hasta el 20,7% de cuota de pantalla en la prórroga. De hecho, este espacio consiguió ser lo más visto de la noche, pero 'Mujer (Kadin)' (20,3%) resiste liderando su franja de emisión. Mientras, 'La caza. Tramuntana' (7%) es capaz de mantener la tercera posición ganando a la cobertura de 'Horizonte' (6,9%) sobre la investidura de Biden en Cuatro y la cinta "El último hombre" (5,9%) emitida en laSexta.

Prime time

· 'El hormiguero' (17,8%) resiste aunque cede -0,1

· La ficción 'Mujer' (20,3%) no tiene techo y crece +5,9 respecto a la cinta de hace una semana

· 'La caza. Tramuntana' (7%) pierde -1 entero respecto al miércoles previo

Antena 3

'El Hormiguero: previo' "Rosario": 2.266.000 y 11,8% 'El Hormiguero' "Rosario": 3.289.000 y 17,8% 'Mujer': 2.231.000 y 20,3%

Telecinco

'Fútbol: Copa del Rey' "Alcoyano - Real Madrid": 2.726.000 y 14,6% 'Prórroga fútbol: Copa del Rey' "Alcoyano - Real Madrid": 3.412.000 y 20,7%

La 1

'La caza. Tramuntana': 1.250.000 y 7% 'Cine' "Uno de los nuestros": 446.000 y 4,4%

laSexta

'laSexta clave': 1.039.000 y 5,8% 'El intermedio': 1.724.000 y 9,1% 'Cine' "El último hombre": 843.000 y 5,9%

Cuatro

'First dates': 799.000 y 4,3% 'First dates': 1.278.000 y 6,8% 'Horizonte': 732.000 y 6,9%

La 2

'Documaster': 409.000 y 2,5% Incluye: - 'Dinastías estadounidenses: los Kennedy' "Secretos familiares": 358.000 y 1,9% - 'Dinastías estadounidenses: los Kennedy' "La leyenda de Camelot": 446.000 y 2,6% - 'Dinastías estadounidenses: los Kennedy' "El legado": 422.000 y 3,1%

Late night

· 'Love is in the air' se dispara hasta el 12,3% de share

· La reposición de 'Mujer' (11,1%) es la oferta más vista de la franja

· La reposición de 'Horizonte' (5,1%) empeora -2,2 puntos los datos de 'En el punto de mira'

Antena 3

'Mujer': 395.000 y 11,1%

Telecinco

'Love is in the air': 927.000 y 12,3%

Cuatro

'Horizonte': 155.000 y 5,1%

laSexta

'Cine 2' "Una bala en la oscuridad": 284.000 y 4,4% 'Crímenes imperfectos': 78.000 y 2,5% 'European poker tour': 51.000 y 1,9%

La 1

'La noche en 24h': 101.000 y 2,9%

La 2

'En portada': 108.000 y 1,2% 'Cine' "American Jesus": 41.000 y 0,7% 'Conciertos Radio 3' "Amparanoia": 16.000 y 0,5% 'Documenta2': 9.000 y 0,3% Incluye: - 'Los secretos del museo': 9.000 y 0,3%

Sobremesa y tarde

· Magnífico 22,4% para 'Pasapalabra' que sube +0,8 en una semana

· La versión Tomate de 'Sálvame' (16,9%) escala +2 desde el 14,9% del miércoles pasado

· Gran dato de 'Más vale tarde' (8,2%), mejorando +0,9 puntos

Telecinco

'Sálvame limón': 1.938.000 y 13,8% 'Sálvame naranja': 2.346.000 y 17,7% 'Sálvame tomate': 2.542.000 y 16,9%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.351.000 y 10,1% '¡Ahora caigo!': 1.328.000 y 10,2% '¡Boom!': 1.892.000 y 13,7% 'Pasapalabra': 3.603.000 y 22,4%

La 1

'De Trump a Biden': 1.354.000 y 10,4% 'España directo': 1.060.000 y 7,5% 'Aquí la tierra': 1.739.000 y 10,6%

laSexta

'Más vale tarde: avance': 810.000 y 6,1% 'Más vale tarde': 1.090.000 y 8,2%

Cuatro

'Todo es mentira': 707.000 y 5% 'Todo es mentira bis': 789.000 y 6% 'Cuatro al día': 734.000 y 5,5% 'Cuatro al día a las 20h': 594.000 y 4,1%

La 2

'Saber y ganar': 974.000 y 6,8% 'Grandes documentales': 549.000 y 4,1% Incluye: - 'Italia salvaje:los grandes depredadores' "Dos águilas": 577.000 y 4,3% - 'La carrera de la vida' "La supervivencia de los más aptos:el cocodrilo": 516.000 y 3,9% - 'La carrera de la vida' "Los grandes felinos": 531.000 y 4,1% 'Documenta2': 376.000 y 2,9% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "La falla Albertina": 376.000 y 2,9% 'Mercados, en el vientre de la ciudad' "Helsinki": 345.000 y 2,5% 'Arqueomania' "Los señores del valle": 161.000 y 1,1% 'Red Natura 2000': 154.000 y 0,9% 'Los jardines italianos de Monty Don': 234.000 y 1,3%

Mañana

· Espectacular 'El programa de Ana Rosa' (19,6%) a más de cuatro puntos de 'Espejo público' (15%)

· 'La hora de La 1' (10,2%) se mantiene estable, aunque pierde -0,5

· 'Mujeres y hombres y viceversa' repite el 3,4% de hace una semana

Telecinco

'¡Toma salami!' "El tomate: momentazos": 14.000 y 2,8% 'El programa de Ana Rosa': 824.000 y 19,6% 'Ya es mediodía': 1.400.000 y 13,7%

Antena 3

'Espejo Público': 469.000 y 15% 'Más Espejo Público': 577.000 y 11,3% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Pollo teriyaki": 1.151.000 y 14,3% 'La ruleta de la suerte': 2.006.000 y 17,9%

laSexta

'Bombai en directo': 4.000 y 0,6% '[email protected]: previo': 213.000 y 12,1% '[email protected]': 477.000 y 15,2% 'Al rojo vivo: previo': 495.000 y 10,9% 'Al rojo vivo': 1.067.000 y 13,9%

La 1

'La hora de la 1': 339.000 y 10,2% Incluye: - 'La hora politica' "Gabriel Rufián - Macarena Olona": 258.000 y 11,2% - 'La hora de actualidad': 405.000 y 9,8% 'Las cosas claras': 917.000 y 7,4%

Cuatro

'Surferos tv': 7.000 y 0,7% 'Mejor llama a Kiko': 4.000 y 0,3% '¡Toma salami!' "¡alto!o mi madre dispara": 25.000 y 1,2% 'El bribón': 66.000 y 2,7% 'Alerta Cobra' "En la linea de fuego": 96.000 y 2,8% 'Alerta Cobra' "Más alto, más rápido, más lejos": 170.000 y 4,2% 'Alerta Cobra' "Caza a semir": 246.000 y 5,4% 'Mujeres y hombres y viceversa': 192.000 y 3,4% 'El concurso del año': 305.000 y 3,8% 'El concurso del año': 504.000 y 4,1%

La 2

'Arqueomania' "Atapuerca en la trinchera": 7.000 y 0,8% 'Ingles en tve': 3.000 y 0,2% 'Las historias del bosque mediterráneo' "El acorazado del bosque": 27.000 y 1,5% 'Jardines con historia' "Galicia: pazos de Rivadulla y Oca": 49.000 y 2,2% 'Aquí hay trabajo': 48.000 y 1,6% 'La aventura del saber': 38.000 y 1,1% 'Documenta2': 55.000 y 1,3% Incluye: - 'Los secretos del museo': 55.000 y 1,3% - 'Los secretos del museo': 52.000 y 1,2% 'Los jardines japoneses de Monty Don' "Primavera": 125.000 y 2,6% 'Mañanas de cine' "El rey del rodeo": 300.000 y 3,9% 'Rescate': 169.000 y 1,4% 'Mercados ,en el vientre de la ciudad' "Budapest, Kozponti Vasarcsarnok": 306.000 y 2,1%

Informativos:

'Antena 3 noticias 2' (21,2%) continúa disparado, rozando la barrera de los cuatro millones de espectadores y consiguiendo vencer al 'Telediario 2' (12,3%), que se hace con la segunda plaza, y a 'Informativos Telecinco 21:00' (12,1%). Durante la franja de sobremesa, 'Antena 3 noticias 1' (20,7%) no se quita la corona para reinar frente a 'Informativos Telecinco 15:00' (15,5%), 'Telediario 1' (13,9%) y 'laSexta noticias 14h' (12,5%).

La 1

'Telediario matinal': 195.000 y 21,2% 'Informativo territorial 1': 1.001.000 y 10,3% 'Telediario 1': 1.965.000 y 13,9% 'Telediario 2': 2.313.000 y 12,3%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 106.000 y 14,2% 'Noticias de la mañana': 241.000 y 12,5% 'Antena 3 noticias 1': 2.998.000 y 20,7% 'Especial noticias' "Explosión en el centro de Madrid": 1.519.000 y 10,6% 'Antena 3 noticias 2': 3.910.000 y 21,2%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 73.000 y 9,5% 'Informativos Telecinco Matinal': 175.000 y 13,7% 'Informativos Telecinco Matinal': 223.000 y 11,6% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.242.000 y 15,5% 'Informativos Telecinco avance' "Explosión en Madrid": 2.038.000 y 14,8% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.007.000 y 12,1%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 479.000 y 3,3% 'Noticias deportes Cuatro 2': 378.000 y 2,4%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.630.000 y 12,5% 'laSexta noticias: Jugones': 958.000 y 6,5% 'laSexta noticias: especial' "Explosión en el centro de Madrid": 1.084.000 y 7,6% 'laSexta noticias 20h': 1.425.000 y 9,3%

Cadenas:

Ajustada batalla por el liderazgo del día entre Antena 3 (15,7%) y Telecinco (15,5%), que recae del lado de la de Atresmedia. La Copa del Rey no es suficiente para que la de Mediaset se alce con el triunfo, pero, aun así, vence a La 1 (9,5%) y a las cadenas de la denominada "segunda división". Aquí, laSexta (8,2%) consigue adelantar a Cuatro (4,9%) y a La 2 (2,5%). Completan Nova (2,5%) y FDF (2,0%).