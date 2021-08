La revolución turca continúa dominando la parrilla española durante este verano. A pesar de sus igualados resultados en las últimas semanas, 'Inocentes' sigue creciendo y se distancia de 'DOC', que empieza a bajar. La ficción turca de Antena 3 anotó un 12,8% de cuota de pantalla al reunir a 1.188.000 espectadores en la franja de prime time. Mientras que la serie italiana de Telecinco no llegó a los dos dígitos y se conformó con un 9,2% de share, reuniendo a 913.000 espectadores, lo que supone una caída de 2,3 puntos respecto al anterior lunes.

No solo perdió 'DOC' en este duelo de ficción internacional, su telonero no llegó a superar a las reposiciones de 'El hormiguero' (11,2%) en Antena 3. La tercera semana de 'Alta tensión' en Telecinco arranca con caída de audiencia, bajando a un 10,9% de share y 1.252.000 espectadores. Estos datos suponen una pérdida de 3 puntos respecto al lunes pasado.

'El intermedio: The Very Best': 451.000 y 4,1%

'El taquillazo' "El discurso del rey": 373.000 y 4,1%