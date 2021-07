La vida televisiva cambia sin la Eurocopa. Una vez finalizada la competición futbolística, 'Supervivientes: Tierra de nadie' ha recuperado su espacio habitual en el prime time de Telecinco, donde ha liderado al amasar un 22,7% del share y atraer a 1,860 millones de espectadores. Mientras tanto, 'Mask Singer: adivina quién canta' vive su particular regreso al emitir una nueva emisión en Antena 3 tras una semana de descanso. Esas vacaciones no le aportan energía extra, ya que firma un 15,2% que supone una tenue bajada de -0,3 puntos.

El formato de Fremantle convence así a 1,412 millones de espectadores con su doble desenmascaramiento, logrando un dato que le permite posicionarse a una distancia abismal de las siguientes clasificadas. En toda una competición cinematográfica, La 1 se lleva la palma con "El truco final" (6,7%), Cuatro observa de cerca con "The Informer" (5,9%) y laSexta se desengancha con "Diamante de sangre" (3,9%).

· 'Supervivientes: Tierra de nadie' (22,7%) baja -4,3 puntos en su regreso al prime time tras recalar en el late night siguiendo a la Eurocopa

· 'Mask Singer' (15,2%) regresa con una ligera bajada de -0,3 puntos

· La 1 consigue la sesión de cine más vista con "El truco final" (6,7%)

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 603.000 y 5%

'Cine' "Diamante de sangre": 367.000 y 3,9%