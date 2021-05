La televisión española ha estado plagada de momentos memorables a lo largo de abril. Debido a la pandemia de coronavirus, hemos tenido la oportunidad de vivir dos finales de la Copa del Rey en cuestión de semanas, con sendas victorias de la Real Sociedad y el FC Barcelona. Además, la sobrecogedora historia de Rocío Carrasco ha seguido enganchando a millones de espectadores, al igual que los apasionantes duelos de 'Pasapalabra'. Para desgranar cada uno de los aspectos de la pequeña pantalla, y recurriendo al completo informe realizado por Dos30, vamos a proceder a analizar los elementos más destacados del mes de abril.

Cadenas generalistas y emisiones más vistas

Telecinco consigue no solo ser líder de audiencia por trigésimo segundo mes consecutivo, sino que, además, consigue las cuatro emisiones más vistas del ranking. Sin embargo, es Antena 3 la cadena que cuela un mayor número de espacios, concretamente, un total de veintiuna emisiones, destacando el buen funcionamiento de 'Antena 3 noticias 2' y el concurso 'Pasapalabra'.

Cadenas autonómicas y emisiones más vistas

La televisión autonómica de Cataluña consigue hacerse con el liderazgo de las televisiones regionales: TV3 anota un 14,5%, pese a descender -0,2 décimas, con ocho emisiones en el ranking, donde destaca la presencia de los 'Telenoticies'. Sin embargo, el espacio con mayor seguimiento de estas cadenas se queda en Aragón TV, concretamente, su primera edición de 'Noticias', con un 31% de cuota en el promedio de sus treinta entregas del mes de abril.

Cadenas de pago y emisiones más vistas

El fútbol se convierte en el principal bastión del mundo del pago un mes más. De las treinta emisiones, un total de veintinueve son para el "deporte rey". Movistar LaLiga (7,6% sobre las cadenas de pago) escala +1,5 enteros, ostentando también la primera posición del top con el clásico Real Madrid - Barcelona (53,3% y 1.834.000) del 10 de abril. Sin embargo, el encuentro con mayor cuota de pantalla fue para el Liverpool - Real Madrid (57,9% y 1.447.000).

¿Quién lidera por grupos?

Mediaset España no se baja del podio y vuelve a conseguir la primera posición con un 28% de cuota de pantalla, repitiendo el resultado del mes de marzo. Debajo se encuentra Antena 3 (27,3%) con un descenso de -0,9, pero por delante del mínimo histórico de Televisión Española (13,7% y -0,4 puntos). Cierran la FORTA (8,2%), Unidad Editorial (2,7%) y Vocento (2,3%).

¿Quién lidera por targets, días y franjas?

Los liderazgos en targets siguen la misma pauta que en marzo: Telecinco se hace con los espectadores de 13 a 64 años, mientras que los mayores de 65 prefieren Antena 3. Algo similar ocurre con los más pequeños y pequeñas, que sintonizan los canales de pago. Con respecto a las franjas y días de la semana, Telecinco lidera la mañana, la tarde y el late night, además de las jornada de miércoles a domingo; mientras que la de Atresmedia hace lo propio con la sobremesa y el prime time, junto a los lunes y martes.

¿Quién lidera por comunidades?

El color azul se impone en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid y Canarias. Mientras, los castellano-leoneses, aragoneses, riojanos y castellano-manchegos prefieren Antena 3. Como también es habitual, TV3 es la opción preferida por los espectadores de Cataluña.

Informativos más vistos

Triunfo para la cadena de Atresmedia con 'Antena 3 noticias 2' (20,3%) y 'Antena 3 noticias 1' (20,1%), muy por encima del resto de ofertas informativas de nuestra televisión. Por otro lado, todas las ediciones de los 'Telediarios' consiguen mantener sus posiciones frente a 'laSexta noticias'.

Programas más vistos por géneros

Reality show, talk show o talent show

Los espacios de género reality/talent de Mediaset consiguen siete de los diez con mayor seguimiento, destacando 'Got Talent España' (21,9%) y 'Supervivientes' (26,8%) en Telecinco. Televisión Española consigue posicionar 'MasterChef' (14,9%), 'The Dancer' (9,2%) y 'Prodigios' (7,9%). El único formato exclusivo de Cuatro en entrar en el listado es 'First Dates' (5,6%).

Concursos

En el campo de los concursos, 'Pasapalabra' triunfa con un 25,4%, junto a '¿Quién quiere ser millonario?' (13,3%) y 'La ruleta de la suerte' (18,4%). Destaca la entrada de 'El precio justo' (13,1%) y los programas diarios de 'Saber y ganar' (7,5%), así como los del fin de semana (4,6%). Por otro lado, la versión nocturna de 'El concurso del año' (3,5%) se queda cerca de la barrera de los 600.000 espectadores.

Series de televisión

En el mundo de las series 'Mujer' (17,5%) y 'Mi hija' (16,7%) encabezan las ficciones más seguidas. También destacan las cinco emisiones de 'Cuéntame cómo pasó', anotando un 9,2%. Por otro lado, Telecinco mantiene las seis emisiones de 'Love is in the air' (10%) en la sexta posición. En la batalla diaria, 'Amar es para siempre' (11,5%) vence sin problemas a 'Acacias 38' (7,7%).

Películas

Mientras que Telecinco no consigue posicionar ninguna cinta en el ranking, Antena 3 se hace con ocho plazas, destacando "Un golpe con estilo" (12,7%), por encima de la barrera de los 2 millones de espectadores, y "Rescate al límite" (16,3%). La 1 introduce "Objetivo: Washington D.C." (11,5%) y la mítica "Gran Torino" (9,9%).

Ranking de emisiones más vistas en diferido

El estreno de 'La cocinera de Castamar' rompió las previsiones con un total de 653.000 espectadores, así como la entrega del 22 de abril con 620.000. La 1 triunfa con la novena edición de 'MasterChef', superando también la barrera de los 500.000 televidentes con una de sus emisiones. 'Lo de Évole' funciona muy bien con sus entrevistas a Miguel Bosé, así como los capítulos de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

¿Cuánto hemos visto la televisión?

Un año después del mes de confinamiento domiciliario, con el consumo disparado hasta los 303 minutos por espectador, abril de 2021 vuelve a anotar resultados más típicos, con un total de 229 minutos por persona. Esto representa un descenso de -1,7% respecto al mes de marzo. Asimismo, los registros son cuatro minutos por debajo de lo recogido en el mismo mes de 2019.