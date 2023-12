Lista de nominados a los Globos de Oro 2024

Por Alejandro Rodera |

Los Globos de Oro han desvelado su lista de nominados de cara a la próxima edición, que supondrá un relevante punto de inflexión para una de las mayores citas anuales de Hollywood. Los encargados de recitar la ristra de nombres este lunes 11 de diciembre han sido Wilmer Valderrama y Cedric the Entertainer, que han puesto sobre la mesa los títulos y artistas que completan cada una de las categorías televisivas y cinematográficas.

Ayo Edebiri y Jeremy Allen White en 'The Bear'

En el terreno televisivo, la pugna por la corona dramática se librará entre ' 1923 ', ' La diplomática ', ' The Crown ', ' The Last of Us ', ' Succession ' y ' The Morning Show ', por lo quefrente a las representaciones únicas de Paramount+ y Apple TV+. En lo que respecta al apartado de comedia, hay un reparto más pronunciado, ya que ABC, HBO, FX, Amazon Freevee, Hulu y Apple TV+ se disputarán la victoria

Mientras tanto, en la tercera gran categoría, la de miniserie, Netflix se cuela con 'La luz que no puedes ver' y 'Bronca', Prime Video con 'Todos quieren a Daisy Jones', FX con 'Fargo', Paramount+ con 'Fellow Travelers' y Apple TV+ con 'Cocina con química'. Y, por último, en los duelos interpretativos cabe resaltar la predominancia de 'Succession', que ha logrado menciones a ocho de sus actores y actrices. Debajo de estas líneas tenéis la lista completa de nominados, los cuales descubrirán si se alzan con el galardón el 7 de enero, que será cuando se celebre esta primera edición de los Globos de Oro desde que Dick Clark Productions y Eldridge Industries se hicieran con los derechos de la ceremonia tras el hundimiento de la Hollywood Foreign Press Association.

Nominados en las categorías de televisión de los Globos de Oro 2024

Mejor Serie de Comedia

'Colegio Abbott'

'Barry'

'The Bear'

'El jurado'

'Solo asesinatos en el edificio'

'Ted Lasso'

Mejor Actriz de Comedia

Mejor Actor de Comedia

Mejor Serie de Drama

'1923'

'The Crown'

'La diplomática'

'The Last of Us'

'The Morning Show'

'Succession'

Mejor Actor de Drama

Mejor Actriz de Drama

Mejor Actriz Secundaria de Serie

Mejor Actor Secundario de Serie

Mejor Miniserie o TV Movie

'La luz que no puedes ver'

'Bronca'

'Todos quieren a Daisy Jones'

'Fargo'

'Fellow Travelers'

'Cocina con química'

Mejor Actriz de Miniserie o TV Movie

Mejor Actor de Miniserie o TV Movie

Mejor Actuación en un Especial de Comedia en Televisión