'Love is the air' (7,3%) pincha con su estreno en Telecinco y no puede con el fenómeno 'Mujer' (18,7%)

Vicente Vallés en 'El hormiguero'

La jornada del lunes fue un día de vueltas y estrenos. Telecinco decidió unirse al filón de la ficción turca estrenando 'Love is in the air' con un pobre 7,3% y 1.336.000 en Telecinco. Sin embargo, con la estrategia de emisión en simulcast, la serie anotó en el conjunto de canales de Mediaset un total de 2.024.000 televidentes, lo que representa un 11,1% de share. En la misma franja, 'El hormiguero' volvió con un espectacular 20,5% funcionando como un telonero excelente para 'Mujer (Kadin)' (18,7%). La telenovela consiguió superar ampliamente a "Pretty woman" (9,5%) y "La última legión" (8,1%).

Prime time

· 'El hormiguero' (20,5%) mejora los datos de 'Mi hija' (18,7%) del lunes previo

· 'Mujer' (18,7%) baja -2 enteros, pero se apunta uno de los mejores datos del curso

· El cine de La 1 pierde - 2,2 puntos con "La última legión" (8,1%)

Antena 3

'El Hormiguero' "Vicente Vallés": 3.681.000 y 20,5% 'Mujer': 2.357.000 y 18,7%

Telecinco

'Love is in the air': 1.336.000 y 7,3% 'Cine 5 estrellas' "Pretty woman": 1.154.000 y 9,5%

La 1

'Cine' "La última legión": 1.319.000 y 8,1%

laSexta

'laSexta clave': 921.000 y 5,4% 'El intermedio': 1.630.000 y 8,9% 'El taquillazo' "Extraction": 1.133.000 y 8,1%

Cuatro

'First dates': 680.000 y 3,8% 'First dates': 1.191.000 y 6,6% 'Los gipsy kings': 815.000 y 6,7%

La 2

'Cachitos de hierro y cromo' "Pop y risas": 607.000 y 3,4% 'Un píis para escucharlo': 279.000 y 2%

Late night

· El pase de "Un romance inesperado" (9,2%) consigue escalar +2,4 puntos en Telecinco

· Fuerte caída de las películas de La 1 con -4,7 y -4,4 puntos respecto a la programación de hace una semana

· 'El desmarque' (2,6%) sube +0,4 respecto al lunes pasado

Antena 3

'Mujer': 450.000 y 10,1%

Telecinco

'Cine' "Un romance inesperado": 342.000 y 9,2%

La 1

'Cine 2' "Crank: alto voltaje": 416.000 y 4,7% 'Cine 3' "Me necesitas": 139.000 y 4,2%

Cuatro

'El desmarque de cuatro': 126.000 y 2,6% 'Especial callejeros' "Sara La Kali: La Santa Gitana": 73.000 y 2,8%

laSexta

'Cine' "La cueva": 285.000 y 5,1% 'Crímenes imperfectos': 69.000 y 2,6% 'European poker tour': 23.000 y 1,1%

La 2

'Documentos tv' "Operación Pedro Pan": 138.000 y 1,5% 'Metropolis' "Mwangi Hutter": 55.000 y 1,1% 'Conciertos radio 3' "Estrogenuinas": 21.000 y 0,6% 'Ideas que revolucionaron el mundo' "Avión": 32.000 y 1,3%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame naranja' se apunta un estupendo 18,5% durante la tarde

· 'Pasapalabra' (20,7%) arrasa, aunque se deja -0,3 en una semana

· El Bis de 'Todo es mentira' se apunta un buen 7,4% a punto de superar el millón de espectadores

Telecinco

'Sálvame limón': 1.778.000 y 13,4% 'Sálvame naranja': 2.295.000 y 18,5% 'Sálvame tomate': 2.375.000 y 15,4%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.277.000 y 10,2% '¡Ahora caigo!': 1.124.000 y 9,4% '¡Boom!': 1.570.000 y 12,1% 'Pasapalabra': 3.183.000 y 20,7%

La 1

'Mercado central': 1.052.000 y 8,4% 'Servir y proteger': 1.050.000 y 8,7% 'Acacias 38': 960.000 y 8% 'El cazador': 1.096.000 y 8,4% 'España directo': 1.045.000 y 7,3% 'Aquí la tierra': 1.784.000 y 11,2%

laSexta

'Zapeando: previo': 748.000 y 5,5% 'Zapeando': 949.000 y 7,1% 'Más zapeando': 881.000 y 7% 'Más vale tarde: avance': 660.000 y 5,4% 'Más vale tarde': 912.000 y 7,3%

Cuatro

'Todo es mentira': 760.000 y 5,7% 'Todo es mentira bis': 918.000 y 7,4% 'Cuatro al día': 680.000 y 5,5% 'Cuatro al día a las 20h': 663.000 y 4,7%

La 2

'Saber y ganar': 930.000 y 6,9% 'Grandes documentales': 573.000 y 4,6% Incluye: - 'El ascenso de los animales con David Attenborough: el triunfo de los vertebrados': 572.000 y 4,5% - 'El valle indomito' "El gran meandro": 574.000 y 4,8% 'Documenta2': 310.000 y 2,6% Incluye: - 'Los secretos del museo': 312.000 y 2,6% - 'Los secretos del museo': 295.000 y 2,5% 'Exploradores del sabor' "Bretaña": 211.000 y 1,7% 'Deslenguados' "Risa": 122.000 y 0,9% 'Red Natura 2000': 128.000 y 0,8% 'Los jardines norteamericanos de Monty Don': 242.000 y 1,4%

Mañana

· 'El programa de Ana Rosa' lidera su franja con un notable 18,6% y sube +1,6 puntos

· Gran 15,8% para '[email protected]', que escala +2,1 en una semana

· 'La ruleta de la suerte' (17,7%) crece +0,5 en la mañana de Antena 3

Telecinco

'¡Toma salami!' "Motorizados": 23.000 y 3,7% 'El programa de Ana Rosa': 770.000 y 18,6% 'Ya es mediodía': 1.284.000 y 13,3%

Antena 3

'Espejo Público': 536.000 y 16,1% 'Más Espejo Público': 576.000 y 12,2% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Ensalada de rúcula, pera y queso": 916.000 y 12,9% 'La ruleta de la suerte': 1.861.000 y 17,7%

laSexta

'En clave de noche': 6.000 y 0,6% '[email protected]: previo': 203.000 y 11,7% '[email protected]': 525.000 y 15,8% 'Al rojo vivo: previo': 488.000 y 11,3% 'Al rojo vivo': 953.000 y 13,7%

La 1

'La hora de la 1': 347.000 y 9,9% Incluye: - 'La hora politica' "José Luis Ábalos - Jose Manuel Franco - Margarita Robles": 303.000 y 12,1% - 'La hora de actualidad': 381.000 y 9% 'Las cosas claras': 522.000 y 8,3% 'Las cosas claras': 802.000 y 7%

Cuatro

'Surferos tv': 19.000 y 2% 'Mejor llama a Kiko': 12.000 y 1% '¡Toma salami!' "Cuando haces pop": 35.000 y 1,7% 'El bribón': 76.000 y 2,6% 'Alerta Cobra' "Sin rastro": 115.000 y 3,2% 'Alerta Cobra' "Nombre en clave:tigre": 157.000 y 3,8% 'Alerta Cobra' "Héroe de la carretera": 172.000 y 3,9% 'Mujeres y hombres y viceversa': 144.000 y 2,8% 'El concurso del año': 233.000 y 3,2% 'El concurso del año': 362.000 y 3,1%

La 2

'Odiseas volcánicas': 16.000 y 1,6% 'Ingles en tve': 11.000 y 0,9% 'Salvaje y vivo' "Un lugar de esperanza": 10.000 y 0,5% 'El escarabajo verde' "Libertad condicional": 14.000 y 0,6% 'Huellas trashumantes' "Trashumancia al Mediterráneo por la ruta del Ilosar": 72.000 y 2,3% 'La aventura del saber': 75.000 y 2% 'Documenta2': 70.000 y 1,7% Incluye: - 'Mundos prehistóricos': 70.000 y 1,7% 'Escaneadores del pasado' "La catedral de san Pablo": 120.000 y 2,6% 'Mañanas de cine' "Django 2: el retorno de un héroe": 289.000 y 4,1% 'Rescate': 156.000 y 1,4% 'Exploradores del sabor' "Irlanda": 219.000 y 1,6%

Informativos:

Antena 3 se mantiene imbatible en el ámbito de la información. El informativo de sobremesa 'Noticias 1' se lleva a un 21,4% de la audiencia por delante de 'Informativos Telecinco 15:00' (15,6%) y 'Telediario 1' (13%), con 'laSexta noticias 14h' (12,5%) muy cerca. En horario de máxima audiencia, las posiciones no varían y 'Antena 3 noticias 2' brilla con un fantástico 19,8%. Vicente Vallés lidera sin problema frente a 'Informativos Telecinco 21:00' (14,2%) y 'Telediario 2' (14,2%).

La 1

'Telediario matinal': 166.000 y 17,6% 'Informativo territorial 1': 750.000 y 9% 'Telediario 1': 1.775.000 y 13% 'Informativo territorial 2': 1.614.000 y 12% 'Telediario 2': 2.311.000 y 12,9%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 93.000 y 11,5% 'Noticias de la mañana': 299.000 y 15,3% 'Antena 3 noticias 1': 2.894.000 y 21,4% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.491.000 y 11,1% 'Antena 3 noticias 2': 3.492.000 y 19,8%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 73.000 y 7,9% 'Informativos Telecinco Matinal': 137.000 y 11,5% 'Informativos Telecinco Matinal': 204.000 y 10,5% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.113.000 y 15,6% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.510.000 y 14,2%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 443.000 y 3,2% 'Noticias deportes Cuatro 2': 429.000 y 2,8%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.531.000 y 12,5% 'laSexta noticias: Jugones': 931.000 y 6,8% 'laSexta noticias 20h': 1.248.000 y 8,4%

Cadenas:

La jornada del lunes es para Antena 3 con un 15,2% de cuota de pantalla. La de Atresmedia se posiciona por delante de Telecinco (13,8%) y La 1 (9,2%) que cae por debajo del undígito. En la segunda generación de generalistas se encuentran laSexta (8,2%) y Cuatro (4,9%), que pierde la barrera psicológica del 5%. Por debajo están empatadas Nova y La 2 con un 2,5%, a las que siguen FDF (2,1%) y Trece (2,1%).