Melyssa Pinto y Tom Brusse en 'Supervivientes 2021'

La jornada del martes nos trajo a dos clásicos recientes de nuestra televisión: la novena edición de 'MasterChef' (15%) consiguió vencer el duelo de estrenos, midiéndose de tú a tú con 'Supervivientes: Tierra de nadie' (12%). Sin embargo, ni el talent de cocina ni el reality hondureño consiguieron hacerse con el control del prime time, pues 'Mujer' dio un golpe en la mesa, anotando un 16,1%. En coincidencia, la ficción turca también consiguió hacerse con la victoria, frente al 14,4% que se apuntó La 1 y el 11,1% de Cuatro.

Al filo de las 22h00, ambos programas se enfrentaron a 'El hormiguero' (16,1%), programa que consiguió hacerse con la victoria frente al primer tramo de 'Supervivientes' en Telecinco (13,8%), al previo de 'MasterChef' (11,6%), así como ocurrió con 'El intermedio' (8,4%) y 'First Dates' (6,1%). Cabe destacar que, pese al troceo del formato, La 1 vio cómo 'MasterChef' daba el pistoletazo de salida a una nueva edición, anotando mínimo histórico en espectadores.

Estrenos de edición de 'MasterChef'

- 'MasterChef 1' (10/04/2013): 2.058.000 y 11%

- 'MasterChef 2' (09/04/2014): 2.852.000 y 16,5%

- 'MasterChef 3' (07/04/2015): 3.051.000 y 16%

- 'MasterChef 4' (06/04/2016): 2.722.000 y 15,5%

- 'MasterChef 5' (16/04/2017): 2.362.000 y 16,7%

- 'MasterChef 6' (22/04/2018): 2.544.000 y 16,8%

- 'MasterChef 7' (26/03/2019): 2.176.000 y 21%

- 'MasterChef 8' (13/04/2020): 2.658.000 y 20%

- 'MasterChef 9' (13/04/2021): 1.567.000 y 15%

Prime time

· 'Mujer' (16,1%) se hace con el control, pero pierde -4,3 puntos con su nueva competencia

· La llegada de 'Supervivientes: Tierra de nadie' (12%) a Cuatro mejora +5,7% los resultados de 'En el punto de mira'

· 'Love is in the air' (10,5%) sale perjudicado por la llegada del reality, dejándose -0,9 en una semana

Antena 3

'El Hormiguero: previo' "Goyo Jiménez": 2.015.000 y 11,9% 'El Hormiguero' "Goyo Jiménez": 2.829.000 y 16,1% 'Mujer': 2.048.000 y 16,1%

Telecinco

'Supervivientes: Tierra de nadie': 2.422.000 y 13,8% 'Love is in the air': 1.099.000 y 10,5%

La 1

'MasterChef: previo': 2.019.000 y 11,6% 'MasterChef': 1.567.000 y 15%

laSexta

'El intermedio': 1.447.000 y 8,4% 'Cine' "Cuerpo de élite": 842.000 y 6,2%

Cuatro

'First dates': 619.000 y 3,9% 'First dates': 1.063.000 y 6,1% 'Supervivientes: Tierra de nadie': 1.248.000 y 12%

La 2

'Rutas bizarras' "El calamar gigante y el pueblo de un solo habitante": 368.000 y 2,1% 'Un pais xa reírlo' "Castilla y León, de la comedia y el público": 438.000 y 2,9%

Late night

· El tramo final de 'MasterChef' impulsa el arrastre para "Flor tardía" (9,2%), escalando +3,7 enteros respecto al pase de "Caos"

· Descenso de -6,8 puntos para la reposición de 'Mujer' (5,9%) en siete días

· Récord anual para 'El desmarque' (6,7%), que se apunta subida de +4,2

La 1

'MasterChef' (Continuación): 1.567.000 y 15% 'Cine' "Flor tardía": 261.000 y 9,2%

Cuatro

'Supervivientes: Tierra de nadie' (Continuación): 1.248.000 y 12% 'El desmarque de Cuatro': 188.000 y 6,7%

Antena 3

'Mujer': 279.000 y 5,9%

Telecinco

'Got Talent España: momentazos': 204.000 y 7,1%

La 1

'Cine' "Flor tardía": 261.000 y 9,2%

laSexta

'Cine 2' "Plan de fuga": 220.000 y 4,3%

La 2

'Documentos TV' "Secretos en nuestro ADN": 160.000 y 1,6% 'Metrópolis' "Generación 2021": 61.000 y 1% 'Conciertos Radio 3' "The Prussians": 26.000 y 0,6% 'Documenta2': 42.000 y 1,7% Incluye: - 'El espectáculo de la Tierra' "Una nueva perspectiva": 42.000 y 1,7%

Sobremesa y tarde

· 'Pasapalabra' (24,2%) sigue imbatible, mejorando +0,8 puntos

· La versión tomate de 'Sálvame' (16,2%) se convierte en lo más seguido de la tarde de Telecinco, escalando +1,3

· Gran 7,3% para 'Zapeando' (+1 punto), venciendo una jornada más a 'Todo es mentira' (5,9%)

Telecinco

'Sálvame limón': 1.700.000 y 14,3% 'Sálvame naranja': 2.002.000 y 19,5% 'Sálvame tomate': 2.069.000 y 16,2%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.293.000 y 11,8% '¡Ahora caigo!': 1.032.000 y 10,6% '¡Boom!': 1.360.000 y 13,1% 'Pasapalabra': 3.087.000 y 24,2%

La 1

'Dos vidas': 635.000 y 5,7% 'Servir y proteger': 763.000 y 7,6% 'Acacias 38': 757.000 y 7,8% 'El cazador': 882.000 y 8,4% 'España directo': 955.000 y 8,1% 'Aquí la tierra': 1.229.000 y 9,2%

laSexta

'Zapeando': 873.000 y 7,3% 'Más Zapeando': 736.000 y 6,6% 'Más vale tarde: avance': 563.000 y 5,3% 'Más vale tarde': 661.000 y 6,6% 'laSexta clave': 702.000 y 4,8%

Cuatro

'Todo es mentira': 703.000 y 5,9% 'Todo es mentira bis': 670.000 y 6,1% 'Cuatro al día': 513.000 y 5,1% 'Cuatro al día a las 20h': 392.000 y 3,2%

La 2

'Saber y ganar': 911.000 y 7,5% 'Grandes documentales': 520.000 y 4,8% Incluye: - 'Vida silvestre' "Depredadores acústicos: el carabo lapón": 567.000 y 5% - 'Cazadores creativos' "Las trincheras": 474.000 y 4,6% 'Documenta2': 262.000 y 2,7% Incluye: - 'El espectáculo de la Tierra' "El planeta dibujado": 261.000 y 2,7% 'Las recetas de Julie' "Versalles": 218.000 y 2,1% 'Página2': 87.000 y 0,8% 'Nacido explorador' "Sudáfrica: salvar a los rinocerontes": 124.000 y 1% 'Nacido explorador' "Inglaterra: los cisnes de la Reina": 135.000 y 0,9% 'Versalles, los desafíos del rey Sol': 300.000 y 1,8%

Mañana

· 'El programa de Ana Rosa' (21,1%) sin rival en la franja matinal, mejorando +2,3 enteros en una semana

· Leve ascenso de +0,1 para 'Espejo público' hasta apuntarse un 15,8%

· '[email protected]' (16,1%) sigue en lo más alto, repitiendo el mismo dato que hace siete días

Telecinco

'¡Toma salami!': 9.000 y 1,6% 'El programa de Ana Rosa': 674.000 y 21,1% 'Ya es mediodía': 1.283.000 y 15,1%

Antena 3

'Espejo Público': 391.000 y 15,8% 'Más Espejo Público': 552.000 y 14,6% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Alcachofas con salsa holandesa": 1.002.000 y 15,8% 'La ruleta de la suerte': 1.718.000 y 18,2%

La 1

'La hora de La 1': 251.000 y 9,6% Incluye: - 'La hora política' "Íñigo Errejón": 254.000 y 11,8% - 'La hora de actualidad': 248.000 y 8,3% 'Las cosas claras': 358.000 y 7,1% 'Las cosas claras': 656.000 y 6,4%

laSexta

'En clave de noche': 4.000 y 0,7% 'En clave de noche': 3.000 y 0,3% '[email protected]: previo': 209.000 y 11,5% '[email protected]': 398.000 y 16,1% 'Al rojo vivo: previo': 346.000 y 10,7% 'Al rojo vivo': 667.000 y 11%

Cuatro

'Surferos tv': 15.000 y 1,4% 'Mejor llama a Kiko': 2.000 y 0,1% '¡Toma salami!' "¡vaya cuadro!": 24.000 y 1,1% 'El bribón': 64.000 y 2,9% 'Alerta Cobra' "Operación Midas": 91.000 y 3,5% 'Alerta Cobra' "El auditor": 135.000 y 4,8% 'Alerta Cobra' "El último día": 218.000 y 6,5% 'Alerta Cobra' "Summer y Sharky": 252.000 y 5,9% 'El concurso del año': 311.000 y 5% 'El concurso del año': 503.000 y 4,8%

La 2

'That's english': 1.000 y 0,1% 'Para todos La 2': 1.000 y 0,1% 'Ingles en TVE': 15.000 y 1,1% 'La vida secreta de los Wombat' "La aventura de los pequeños": 18.000 y 0,9% 'Agrosfera': 12.000 y 0,6% 'Aquí hay trabajo': 16.000 y 0,7% 'La aventura del saber': 17.000 y 0,6% Incluye: - 'Noticias culturales iberoamericanas': 32.000 y 1,2% 'Documenta2': 33.000 y 1,1% Incluye: - 'Del templo a las sinagogas' "Ausencia y presencia": 33.000 y 1,1% 'Maravillas sagradas de la Tierra' "La gran mezquita en Mali": 93.000 y 2,6% 'Mañanas de cine' "Dos veces judas": 227.000 y 3,9% 'Ruta Vía de la Plata: diario de un ciclista': 100.000 y 1% 'Las recetas de Julie' "Morvan": 221.000 y 1,8%

Informativos:

Como viene siendo habitual, 'Antena 3 noticias 2' (20,3%) se hace con el control del pulso informativo, siendo capaz de crecer +2,5 puntos respecto al martes pasado. Sus datos son más que suficientes para adelantar sin problemas a ''Informativos Telecinco 21:00 (14,3%) y al 'Telediario 2' (10,5%). Horas antes, la sobremesa también está controlada por 'Antena 3 noticias 1' (19,8%), seguido de 'Informativos Telecinco 15:00' (15,9%), 'laSexta noticias 14h' (11,1%) y 'Telediario 1' (10,8%). La cadena verde consigue ponerse por delante de la pública en cuota de pantalla, pero no en espectadores.

La 1

'Telediario matinal': 179.000 y 18,5% 'Informativo territorial 1': 567.000 y 7,3% 'Telediario 1': 1.333.000 y 10,8% 'Informativo territorial 2': 1.139.000 y 9,4% 'El tiempo 1': 987.000 y 8,3% 'Telediario 2': 1.676.000 y 10,5%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 131.000 y 15,4% 'Noticias de la mañana': 261.000 y 13,1% 'Antena 3 noticias 1': 2.428.000 y 19,8% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.197.000 y 10% 'Antena 3 noticias 2': 3.167.000 y 20,3%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 56.000 y 7% 'Informativos Telecinco Matinal': 166.000 y 12,7% 'Informativos Telecinco Matinal': 252.000 y 12,4% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.950.000 y 15,9% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.250.000 y 14,3%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 501.000 y 4,1%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.238.000 y 11,1% 'laSexta noticias: Jugones': 768.000 y 6,2% 'laSexta noticias 20h': 876.000 y 7,3%

Cadenas:

Telecinco se hace con el martes gracias a su 14,9%, liderando por la mínima frente a Antena 3 (14,8%). La llegada de 'Supervivientes' y la conversación que genera 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' permite a la cadena de Mediaset mantenerse por delante de toda su competencia, incluida La 1 (9,9%). En la segunda división de la televisión, laSexta (7,3%) vence sin problemas a Cuatro (6,1%) y La 2 (2,6%). Cierran Nova (2,5%), FDF (2,1%) y Trece (2,1%).