'La isla de las tentaciones 3' (25,4%) arrasa con su mejor estreno histórico de temporada

Las participantes en pareja de 'La isla de las tentaciones 3'

Datos de los estrenos de las ediciones

- Primera edición (9 de enero 2020): 23,2% en simulcast (1.761.000 y 13,7% en Telecinco y 1.217.000 y 9,5% en Cuatro)

- Segunda edición (23 de septiembre 2020): 2.397.000 y 19,8%

- Tercera edición (21 de enero 2021): 3.005.000 y 25,4%

'La isla de las tentaciones' (25,4%) regresa por todo lo alto en su tercera edición, arrasando con más de 3 millones de espectadores. De esta manera, la nueva tanda de programas comienza superando los grandes datos anotados en la primera (23,2%) y en la segunda (19,8%). De hecho, el espacio presentado por Sandra Barneda no deja opción a sus competidores, provocando mínimo de temporada para 'Cuéntame cómo pasó' (11,6%) y un dato parecido para el estreno de 'El nudo' (11,4%) en Antena 3.

Prime time

· 'La isla de las tentaciones: express' (16,7%) mejora en +7,6 los datos de 'Love is in the air'

· 'El nudo' se estrena ante un 11,4% y desciende -2,3 respecto a los datos de "Intocable"

· 'En el punto de mira' se queda en un pobre 4,6% con su primera entrega

Telecinco

'La isla de las tentaciones: express': 3.000.000 y 16,7% 'La isla de las tentaciones': 3.005.000 y 25,4%

Antena 3

'El Hormiguero: previo' "Álex González y Verónica Echegui": 2.035.000 y 11,1% 'El Hormiguero' "Álex González y Verónica Echegui": 2.773.000 y 15,4% 'Noche de emociones': 620.000 y 8% Incluye: - 'El nudo' "Veritas solve": 1.614.000 y 11,4%

La 1

'Cuéntame cómo paso' "La vida al vuelo": 2.076.000 y 11,6% 'Novéntame... Otra vez' "Pasión por telepasión": 1.015.000 y 7,5%

laSexta

'laSexta clave': 911.000 y 5,4% 'El intermedio': 1.510.000 y 8,2% 'Cine' "300": 577.000 y 4,4%

Cuatro

'First dates' "San Valentín week": 706.000 y 4% 'First dates': 974.000 y 5,3% 'En el punto de mira' "Millonarios en pandemia": 658.000 y 4,6%

La 2

'El condensador de fluzo': 380.000 y 2,1% 'Los pilares de La Tierra': 329.000 y 2,2%

Late night

· Importante descenso de -2,8 puntos para la reposición de 'Mujer' en Antena 3

· El arrastre de las 'Tentaciones' impulsa hasta un 17,1% a 'Love is in the air'

· 'Los pilares de la Tierra' sorprenden con un 3,8%

Telecinco

'Love is in the air': 671.000 y 17,1%

Antena 3

'Noche de emociones' (Continuación): 620.000 y 8% Incluye: - 'Mujer': 263.000 y 4,8%

Cuatro

'En el punto de mira' "Caprichos millonarios": 465.000 y 5,4% 'En el punto de mira' "Nuevos millonarios españoles": 294.000 y 5,6% 'El desmarque de cuatro': 76.000 y 2,4%

La 1

'Comando actualidad' "Marcados por la covid": 393.000 y 5,2% 'Comando actualidad' "Ojo al dato": 166.000 y 4,7% 'Comando actualidad' "Teruel": 91.000 y 4,1%

laSexta

'Cine 2' "Proyecto 7": 205.000 y 4,9% 'Crímenes imperfectos': 85.000 y 3,8%

La 2

'Los pilares de La Tierra': 382.000 y 3,8% 'Postcards and memories: Sol y turismo en Mallorca': 74.000 y 1,4% 'Conciertos radio 3' "Wide valley": 16.000 y 0,5% 'Documenta2': 18.000 y 0,8% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "La falla albertina": 18.000 y 0,8%

Sobremesa y tarde

· 'Pasapalabra' se apunta un magnífico 21,8% y, además, conserva el minuto de oro

· La versión naranja de 'Sálvame' se apunta un gran 17,6%

· 'El cazador' (8,2%) supera el millón de espectadores

Telecinco

'Sálvame limón': 1.599.000 y 12% 'Sálvame naranja': 2.203.000 y 17,6% 'Sálvame tomate': 2.449.000 y 15,8%

La 1

'Mercado central': 1.041.000 y 8,3% 'Servir y proteger': 1.068.000 y 8,8% 'Acacias 38': 919.000 y 7,5% 'El cazador': 1.081.000 y 8,2% 'España directo': 994.000 y 6,9% 'Aquí la tierra': 1.530.000 y 9,6%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.241.000 y 9,9% '¡Ahora caigo!': 1.185.000 y 9,7% '¡Boom!': 1.785.000 y 13,6% 'Pasapalabra': 3.365.000 y 21,8%

laSexta

'Zapeando': 1.072.000 y 8% 'Más zapeando': 838.000 y 6,7% 'Más vale tarde: avance': 677.000 y 5,5% 'Más vale tarde': 940.000 y 7,5%

Cuatro

'Todo es mentira': 776.000 y 5,8% 'Todo es mentira bis': 903.000 y 7,3% 'Cuatro al día': 707.000 y 5,6% 'Cuatro al día a las 20h': 651.000 y 4,6%

La 2

'Saber y ganar': 953.000 y 7% 'Grandes documentales': 550.000 y 4,4% Incluye: - 'Italia salvaje: los grandes depredadores' "Los depredadores del río Tíber": 598.000 y 4,7% - 'La carrera de la vida' "La gran carrera del desierto": 505.000 y 4,1% - 'La carrera de la vida' "Los herbívoros, el hipopótamo": 497.000 y 4,1% 'Documenta2': 443.000 y 3,6% Incluye: - 'La fuerza de la vida' "Borneo": 443.000 y 3,6% 'Mercados, en el vientre de la ciudad' "Lisboa - Mercado da Ribeira": 389.000 y 3% 'Atencion obras': 147.000 y 1% 'Red Natura 2000': 151.000 y 0,9% 'Los jardines italianos de Monty Don': 247.000 y 1,4%

Mañana

· Espectacular 20,4% de 'El programa de Ana Rosa', subiendo +2,3

· '[email protected]' (17,1%) se dispara y crece +0,9

· 'Espejo público' (16,2%) se mantiene fuerte y escala +0,3 puntos

Telecinco

'¡Toma salami!' "Politiqueo": 10.000 y 1,9% 'El programa de Ana Rosa': 787.000 y 20,4% 'Ya es mediodía': 1.331.000 y 13,7%

Antena 3

'Espejo Público': 483.000 y 16,5% 'Más Espejo Público': 574.000 y 12,5% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Bocados de queso con cebolla caramelizada": 1.135.000 y 15,2% 'La ruleta de la suerte': 1.962.000 y 18,4%

laSexta

'En clave de noche': 5.000 y 0,7% '[email protected]: previo': 251.000 y 14,1% '[email protected]': 504.000 y 17,1% 'Al rojo vivo: previo': 434.000 y 10,8% 'Al rojo vivo': 872.000 y 12,2%

La 1

'La hora de la 1': 309.000 y 10,1% Incluye: - 'La hora política' "Emiliano García-Page - Manuel Jabois": 261.000 y 11,4% - 'La hora de actualidad': 348.000 y 9,4% 'Las cosas claras': 739.000 y 6,3%

Cuatro

'Surferos tv': 9.000 y 0,9% 'Mejor llama a Kiko': 3.000 y 0,2% '¡Toma salami!' "Yo trabajo en la tele": 28.000 y 1,3% 'El bribón': 52.000 y 2,2% 'Alerta Cobra' "72 horas de miedo": 67.000 y 2,2% 'Alerta Cobra' "72 horas de miedo (2ª parte)": 158.000 y 4,4% 'Alerta Cobra' "Ambiente explosivo": 227.000 y 5,6% 'Mujeres y hombres y viceversa': 198.000 y 3,9% 'El concurso del año': 310.000 y 4,1% 'El concurso del año': 500.000 y 4,3%

La 2

'Zoom tendencias': 6.000 y 0,7% 'Inglés en TVE': 8.000 y 0,6% 'Las historias del bosque mediterráneo' "Historias de primavera": 20.000 y 1% 'Pueblo de Dios' "Buena noticia desde la Amazonia": 22.000 y 0,9% 'Aquí hay trabajo': 36.000 y 1,3% 'La aventura del saber': 27.000 y 0,8% 'Documenta2': 23.000 y 0,6% Incluye: - 'Los secretos del museo': 22.000 y 0,6% - 'Los secretos del museo': 22.000 y 0,6% 'Los jardines japoneses de Monty Don' "Otoño": 63.000 y 1,5% 'Mañanas de cine' "El hombre, el orgullo y la venganza": 267.000 y 3,9% 'Turismo rural en el mundo': 144.000 y 1,3% 'Mercados, en el vientre de la ciudad' "Lyon - La Croix Rousse": 287.000 y 2,1%

Informativos:

El liderazgo en información de la jornada es para 'Antena 3 noticias 2', con 3.521.000 espectadores y un magnífico 20,3%. De nuevo, la de Atresmedia gana la partida a 'Informativos Telecinco 21:00' (13,9%), 'Telediario 2' (11,1%) y 'laSexta noticias 20h' (8,3%). Durante la sobremesa, las posiciones se mantienen en el mismo orden, con 'Antena 3 noticias 1' (22%) a la cabeza e 'Informativos Telecinco 15:00' (14%) junto a 'Telediario 1' (11,5%) por detrás.

La 1

'Telediario matinal': 216.000 y 23,2% 'Informativo territorial 1': 955.000 y 10,6% 'Telediario 1': 1.677.000 y 12,3% 'Informativo territorial 2': 1.652.000 y 12,2% 'El tiempo 1': 1.504.000 y 11,5% 'Telediario 2': 1.957.000 y 11,1% Incluye: - 'El tiempo 2': 2.134.000 y 11,7%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 107.000 y 13,9% 'Noticias de la mañana': 271.000 y 13,7% 'Antena 3 noticias 1': 2.985.000 y 22% 'Deportes': 2.518.000 y 18,2% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.342.000 y 10% 'Antena 3 noticias 2': 3.521.000 y 20,3%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 54.000 y 6,1% 'Informativos Telecinco Matinal': 112.000 y 8,9% 'Informativos Telecinco Matinal': 258.000 y 13,1% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.911.000 y 14% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.414.000 y 13,9%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 445.000 y 3,3% 'Noticias deportes Cuatro 2': 330.000 y 2,2%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.452.000 y 11,7% 'laSexta noticias: Jugones': 960.000 y 7% 'laSexta noticias 20h': 1.241.000 y 8,3%

Cadenas:

El estreno de 'La isla de las tentaciones' ha cambiado las reglas del juego de la jornada del jueves y Telecinco lidera el día con un 16,6%. De esta manera, Antena 3 (13,9%) queda relegada a la segunda posición y supera a La 1 (9,2%), que cae por debajo del doble dígito. Mientras, en la batalla de la segunda división, laSexta (7,7%) gana a Cuatro (4,6%) y a La 2 (2,6%). Cierran Nova (2,6%), FDF (2%) y Trece (2%).