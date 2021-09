La última jornada de agosto llegó cargada de esa intriga motivada por la batalla mensual entre Antena 3 y Telecinco. El martes 31 volvió a estar liderado por la cadena de Atresmedia, consiguiendo que 'Inocentes' (13,8%) escalase enteros y se coronase como la oferta líder. No obstante, "Nunca más" (11,1%) superó en espectadores a la ficción turca de la competencia.

Asimismo, se produjo un regreso esperado por cierta parte de los televidentes: 'Todo es verdad' (5,6%) volvió a las pantallas de Cuatro, pero con resultados muy alejados de los números de su estreno. Tiempo después, laSexta programó un especial de 'El Chiringuito de Jugones', que funcionó a la perfección con un 10,2% a lo largo de su tramo principal.

· 'Inocentes' (13,8%) mejora +1,7 puntos para seguir liderando, aunque se deja -218.000 espectadores

· El pase de "Nunca más" (11,1%) empeora -0,1 los datos del 'Cine 5 estrellas' de hace siete días

· "Una noche fuera de control" (9,4%) no consigue igualar el 10,6% de la película de la semana anterior

· El avance de 'El Chiringuito de Jugones' funciona bien en laSexta con un 7% de share

· 'Todo es verdad' (5,6%) escala +0,2 enteros respecto a los números de 'MacGyver' (5,4%)

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 483.000 y 4%

'The Flash' "Bienvenidos a tierra 2": 307.000 y 2,6%

'El Chiringuito de Jugones: avance': 641.000 y 7%