"El rey Arturo: la leyenda de Excalibur" (13%) lidera y puede con 'Horizonte' (11,4%)

Antena 3 se lleva la noche del jueves con el pase de "El rey Arturo: la leyenda de Excalibur" (13%) y una audiencia que roza los dos millones de espectadores, unos datos que le son suficientes para ganar al 'Horizonte: informe covid' (11,4%) de Telecinco. Mientras, la televisión pública emitió un nuevo programa de 'El paisano', anotando uno de las mejores marcas del curso, aunque se queda lejos de sus principales rivales. Por detrás queda la cinta "Baywatch" (8,4%) en Cuatro y la que emitió laSexta: "En la cuerda floja", con un buen 7,2%.

· "Rey Arturo: la leyenda de Excalibur" (13%) empeora -0,5 los datos de 'Hasta nunca 2020' del jueves previo

· 'Horizonte' (11,4%) mejora en +2,2 puntos al especial de 'La última cena' de Nochevieja

· 'El paisano' (9,6%) queda lejos de 'Adiós dos mil vete. Cinema Paraeso' (26,9%)

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'laSexta clave': 917.000 y 5,3%

'El intermedio: the very best': 1.282.000 y 7,1%

'Cine' "En la cuerda floja": 937.000 y 7,2%