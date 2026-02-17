Lista ganadores de los Premios Iris 2025: 'Querer' arrasa en ficción y 'Late Xou' en entretenimiento

Los Premios Iris 2025 ya se han entregado con dos grandes producciones como favoritas. En ficción ha arrasado la serie 'Querer', con un total de cinco premios, mientras que en entretenimiento triunfó 'Late Xou con Marc Giró' recibiendo cuatro galardones durante la gala. Carmen Machi, reconocida con el Premio a la trayectoria, también se hizo con el de Mejor Actriz, rompiendo el monopolio de 'Querer' en ficción. RTVE también triunfa en actualidad e información, con cinco premios para sus programas.
Ganadores a los Premios Iris 2025
Mejor actor
- Daniel Grao, por 'Ángela' (Antena 3)
- David Verdaguer, por 'El mal invisible' (TV3, Disney+)
- Luis Fernández 'Perla', por 'La Favorita 1922' (Telecinco)
- Miguel Bernardeau, por 'Querer' (Movistar Plus+)
- Oriol Pla, por 'Yo, adicto' (Disney+)
- Pedro Casablanc, por 'Querer' (Movistar Plus+) (GANADOR)
- Anna Castillo, por 'Su Majestad' (Prime Video)
- Candela Peña, por 'Furia' (HBO Max)
- Carmen Machi, por 'Celeste' (Movistar Plus+) (GANADORA)
- Verónica Echegui, por 'A muerte' (Apple TV+)
- Nagore Aranburu, por 'Querer' (Movistar Plus+)
- Verónica Sánchez, por 'La Favorita 1922' (Telecinco)
Mejor dirección de ficción 'Antonio Mercero'
- Alauda Ruiz de Azúa, por 'Querer' (Movistar Plus+) (GANADORA)
- Elena Trapé, por 'Celeste' (Movistar Plus+)
- Enrique Urbizu, por 'Cuando nadie nos ve' (HBO Max)
- Félix Sabroso, por 'Furia' (HBO Max)
- Javier Ferreiro, por 'Mariliendre' (Atresplayer)
- Kike Maíllo, por 'Dos tumbas' (Netflix)
Mejor dirección de programas
- Andreu Buenafuente, David Martos y Verónica Díaz, por 'Futuro imperfecto' (RTVE)
- Ángel Ludeña y David Linares, por 'Supervivientes' (Telecinco)
- Carles Porta, por 'Crims' (TV3)
- Laia Vidal y Tinet Rubira, por 'Tu cara me suena' (Antena 3)
- Meritxell Estruch, por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
- Santi Vilas, Marc Giró y Rebeca Rodríguez, por 'Late Xou con Marc Giró' (RTVE) (GANADORES)
Mejor ficción
- 'Ángela' (Antena 3)
- 'Dos tumbas' (Netflix)
- 'La Favorita 1922' (Telecinco)
- 'Querer' (Movistar Plus+) (GANADORA)
- 'Su Majestad' (Prime Video)
- 'Yo, adicto' (Disney+)
Mejor guion de entretenimiento
- Berto Romero, Rafel Barceló, Júlia Cot, Jordi López y Mohamed El Boutrouki, por 'El consultorio de Berto' (Movistar Plus+)
- David Navas y Edu García Eyo, por 'El intermedio' (laSexta)
- Equipo de guionistas de 'Supervivientes' (Telecinco)
- Laura Llopis, Fernando Acevedo, Sergio González, Daniel Fontecha, Cristina Correa, Juan del Val, María Dabán, Alberto Sierra, Juan Ibáñez, Damián Mollá, Julia Alcocer, Jordi Moltó, Miguel Gardeñes, Juan Herrera y Antonio Tejerina, por 'El hormiguero' (Antena 3) (GANADORES)
- Patricia Fernández y Vicente Florindo, por 'MasterChef 12+1' (RTVE)
- Ramón Pardina, Leticia Fernández, Bea Esos, Rafel Barceló, Joan Grau, Javier Rueda, Juanlu de Paolis, Raúl Cimas, Gabriel García-Soto, Adri Romero y Júlia Cot, por 'Futuro imperfecto' (RTVE)
Mejor guion de ficción
- Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, por 'Dos tumbas' (Netflix)
- Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz, por 'Querer' (Movistar Plus+) (GANADORES)
- Borja Cobeaga, Diego San José y José Antonio Pérez Ledo, por 'Su Majestad' (Prime Video)
- Javier Ferreiro y Paloma Rando, por 'Mariliendre' (Atresplayer)
- Javier Giner, Jorge Gil, Alba Carballal y Aitor Gabilondo, por 'Yo, adicto' (Disney+)
- Pepe Coira y Fran Araújo, por 'La canción' (Movistar Plus+)
Mejor presentador/a de informativos
- Alba Lago, por 'Noticias Cuatro 1' (Cuatro)
- Alejandra Herranz, por 'Telediario 1' (RTVE)
- María Casado, por 'Informativos Telecinco Fin de Semana' (Telecinco)
- Rodrigo Blázquez, por 'laSexta noticias 20h' (laSexta)
- Sandra Golpe, por 'Antena 3 noticias 1' (Antena 3)
- Vicente Vallés, por 'Antena 3 noticias 2' (Antena 3) (GANADOR)
Mejor presentador/a de entretenimiento
- El Gran Wyoming, por 'El intermedio' (laSexta)
- Marc Giró, por 'Late Xou con Marc Giró' (RTVE) (GANADOR)
- Miguel Ángel Muñoz, por 'Pekín Express' (HBO Max)
- Pablo Motos, por 'El hormiguero' (Antena 3)
- Paula Vázquez, por 'Bake Off: Famosos al horno' (RTVE)
- Sandra Barneda, por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
Mejor presentador/a de programas de actualidad
- Adela González, por 'Mañaneros 360' (RTVE) (GANADORA)
- Ana Pastor, por 'El objetivo' (laSexta)
- Ana Terradillos, por 'La mirada crítica' (Telecinco)
- José Luis Pérez, por 'El cascabel' (Trece)
- Susanna Griso, por 'Espejo público' (Antena 3)
- Susana Guasch, por 'Noche de Champions y Europa League' (Movistar Plus+)
Mejor reportero/a
- Alejandra Andrade, por 'Fuera de cobertura' (Cuatro)
- Enrique Obrero, por 'Informativos Telecinco fin de semana' (Telecinco)
- Ester Bertan, por 'Tot es mou' (3Cat)
- Isma Juárez, por 'El intermedio' (laSexta)
- Jalis de la Serna, por 'Apatrullando' (laSexta)
- Marc Campdelacreu, como corresponsal en Jerusalén de 'Telediario' (RTVE) (GANADOR)
Mejor producción de entretenimiento
- Ana Jota Martín, Zaida Serrano-Piedracasas y María Rubio, por 'Pekín Express' (HBO Max) (GANADORES)
- Ana María Bordas, José María Payueta y Ana Ruiz, por Eurovisión Junior 2024 (RTVE)
- Ángeles Villamarín y David Barriga, por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
- Bruno Pena, Patricia Flores y José Luis Mata, por 'The Floor' (RTVE)
- David Cardona, Ángeles Villamarín, Víctor Rubio y Manuel Vázquez Casas, por 'Supervivientes' (Telecinco)
- Jorge Salvador y Jorge Ventosa, por 'El desafío' (Antena 3)
Mejor producción de ficción
- Carlos Apolinario, por 'Su Majestad' (Prime Video)
- Espe García, por 'Mariliendre' (Atresplayer)
- José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica, Valentina Pozzoli y Rodrigo Sopeña, por 'Atasco' (Prime Video)
- Ramón Campos y Ghislain Barrois, por 'La Favorita 1922' (Telecinco)
- Sofía Fábregas, Aitor Gabilondo, Laura Rubirola Sala, Javier Giner y Javier Pascual, por 'Yo, adicto' (Disney+)
- Susana Herreras, Fran Araújo, Juan Moreno y Koldo Zuazua, por 'Querer' (Movistar Plus+) (GANADORES)
Mejor programa de entretenimiento
- 'El hormiguero' (Antena 3)
- 'First Dates' (Cuatro)
- 'Late Xou con Marc Giró' (RTVE) (GANADOR)
- 'Supervivientes' (Telecinco)
- 'The Floor' (RTVE)
- 'Tu cara me suena' (Antena 3)
Mejor programa divulgativo
- 'Aquí se hace' (Telemadrid)
- 'Control de fronteras: España' (DMAX)
- 'Generación Click' (ETB2, Prime Video, Movistar Plus+ y TVC)
- 'Las voces de la radio' (Movistar Plus+)
- 'Lo de Évole' (laSexta) (GANADOR)
- 'Órbita Laika' (RTVE)
Mejor programa infantil
- 'Agus y Lui, churros y Crafts' (RTVE)
- 'Equipo Planeta' (Castilla-La Mancha Media)
- 'Irabazi Arte' (ETB1)
- 'Jotalent Zagales' (Aragón TV)
- 'La casa de los retos' (Boing) (GANADOR)
- 'Tik Tak Factory' (SX3)
Mejor informativo
- Cobertura de la dana en 'Antena 3 noticias' (Antena 3)
- Apagón informativo de RTVE (RTVE) (GANADOR)
- 'Aragón noticias 1' (Aragón TV)
- Cobertura de la dana de 'laSexta noticias' (laSexta)
- 'Noticias Cuatro fin de semana' (Cuatro)
- 'Telenotícies vespre' (TV3)
Mejor programa de actualidad o magazine
- 'El día después' (Movistar Plus+)
- 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco)
- Cobertura de incendios en España en 'Espejo público' (Antena 3)
- 'La hora de La 1' (RTVE) (GANADOR)
- 'laSexta Xplica!' (laSexta)
- 'Y ahora, Sonsoles' (Antena 3)
Mejor programa documental
- 'Alaska revelada' (Movistar Plus+)
- 'El incendio del Windsor' (Cuatro)
- 'El loco. Los silencios de Quintero' (RTVE) (GANADOR)
- 'Infiltrada en el búnker' (Prime Video)
- 'La red' (laSexta)
- 'Los Williams' (Netflix, Primeran)
Mejor realización
- David F. Rivas, por 'El hormiguero' (Antena 3)
- Iván Prado y Vicente Peña, por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco)
- Iván Prado, Vicente Peña y Ricardo Díaz, por 'Supervivientes' (Telecinco) (GANADORES)
- Joana García y Noelia Esteban, por 'The Floor' (RTVE)
- Juan Carlos Carrasco y Luis Cachón, por 'MasterChef 12+1' (RTVE)
- Joan Gregorio Rodríguez, por 'El desafío' (Antena 3)
Otros premios especiales
Sin lista de nominaciones y con premiados ya anunciados previamente, Carmen Machi recogió el Premio a la Trayectoria, entregado por algunos de sus compañeros de 'Aída' y 'Querer' se hizo con el de Mejor Contenido para plataforma para el mercado español, mientras que el de la Prensa especializada fue otorgado ex aequo a los hermanos Caballero y a Marc Giró. En cuanto a las autonómicas, Mejor programa fue para dos: 'El campo es nuestro' de Canal Sur y 'En Compañía' de CMM, a la vez que Modesto Barragán por 'Andalucía Directo' de Canal Sur fue nombrado mejor presentador de autonómicas. Por último, entre una lista de 10 personas que optaban al premio, Montoya se llevó el Iris del Público al Personaje del Año.