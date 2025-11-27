Lista completa de nominados a los Premios Feroz 2026

Los Premios Feroz volverán a Pontevedra el 24 de enero de 2026 para desplegar la gala de su 13ª edición, que será presentada, entre otros, por Samantha Hudson, Antonio Durán 'Morris' y Petra Martínez. A esa cita acudirán algunos de los mayores talentos del audiovisual español, que este jueves 27 de noviembre han descubierto sus nominaciones de cara al evento.
Los actores Manu Ríos y Milena Smit han sido los encargados de acometer la lectura de nominados, que ha cubierto tanto las siete categorías dedicadas a la televisión como las once relativas al cine. En el primero de esos apartados, se han seleccionado once series que competirán por suceder a 'Querer' y 'Celeste': en el departamento de drama se encuentran 'Anatomía de un instante', 'La canción', 'Pubertat', la segunda temporada de 'La Ruta' y 'Yakarta', mientras que en la de comedia se ubican 'Animal', 'Furia', 'Superestar', 'La suerte', 'La vida breve' y la segunda tanda de 'Poquita fe'.
Categorías de televisión
Mejor serie de comedia
- 'Animal'
- 'Furia'
- 'Poquita fe'
- 'La suerte'
- 'Superestar
- 'La vida breve
Mejor serie dramática
- 'Anatomía de un instante'
- 'La canción'
- 'Pubertat'
- 'La Ruta Vol. 2: Ibiza'
- 'Yakarta'
Mejor actor protagonista de una serie
- Javier Cámara por 'Yakarta'
- Raúl Cimas por 'Poquita fe'
- Ricardo Gómez por 'La suerte'
- Álvaro Morte por 'Anatomía de un instante'
- Luis Zahera por 'Animal'
Mejor actriz protagonista de una serie
- Anna Castillo por 'Su Majestad'
- Ingrid García Jonsson por 'Superestar'
- Esperanza Pedreño por 'Poquita fe'
- Candela Peña por 'Furia'
- Carla Quílez por 'Yakarta'
- Carolina Yuste por 'La canción'
Mejor actor de reparto de una serie
- Carlos Bernardino por 'La suerte'
- Eduard Fernández por 'Anatomía de un instante'
- David Lorente por 'Yakarta'
- Secun de la Rosa por 'Superestar'
- Manolo Solo por 'Anatomía de un instante'
Mejor actriz de reparto de una serie
- Julia de Castro por 'Poquita fe'
- María Jesús Hoyos por 'Poquita fe'
- Rocío Ibáñez por 'Superestar'
- Natalia de Molina por 'Superestar'
- Betsy Túrnez por 'Pubertat'
- Leonor Watling por 'La vida breve'
Mejor guion de una serie
- Rafael Cobos, Fran Araújo, Alberto Rodríguez por 'Anatomía de un instante'
- Félix Sabroso, Juan Flahn por 'Furia'
- Juan Maidagán, Pepón Montero por 'Poquita fe'
- Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra, Claudia Costafreda por 'Superestar'
- Diego San José, Daniel Castro, Fernando Delgado-Hierro por 'Yakarta'
Categorías de cine
Mejor película dramática
- 'Los domingos'
- 'Maspalomas'
- 'Romería'
- 'Sirât'
- 'Sorda'
Mejor película de comedia
Mejor dirección
- Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por 'Maspalomas'
- Oliver Laxe por 'Sirât'
- Eva Libertad por 'Sorda'
- Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'
- Carla Simón por 'Romería'
Mejor guion
- Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'
- Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas'
- Carla Simón por 'Romería'
- Oliver Laxe, Santiago Fillol por 'Sirât'
- Eva Libertad por 'Sorda'
Mejor actor protagonista
- Mario Casas por 'Muy lejos'
- Álvaro Cervantes por 'Sorda'
- Sergi López por 'Sirât'
- José Ramón Soroiz por 'Maspalomas'
- Alberto San Juan por 'La cena'
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes por 'La furia'
- Miriam Garlo por 'Sorda'
- Patricia López Arnaiz por 'Los domingos'
- Nora Navas por 'Mi amiga Eva'
- Blanca Soroa por 'Los domingos'
Mejor actor de reparto
- Asier Etxeandia por 'La cena'
- Miguel Garcés por 'Los domingos'
- Joaquín Núñez por 'Los Tigres'
- Miguel Rellán por 'El cautivo'
- Kandido Uranga por 'Maspalomas'
Mejor actriz de reparto
- Nagore Aranburu por 'Los domingos'
- Iraia Elias por 'Un fantasma en la batalla'
- Elena Irureta por 'Sorda'
- Maria de Medeiros por 'Una quinta portuguesa'
- Elvira Mínguez por 'La cena'
Mejor música original
- Alejandro Amenábar por 'El cautivo'
- Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra) por 'Daniela Forever'
- Aránzazu Calleja por 'Maspalomas'
- Ernest Pipó por 'Romería'
- Kangding Ray por 'Sirât'
Mejor tráiler
- Alberto de Toro por 'La cena'
- Mikel Garmilla por 'Maspalomas'
- Aitor Tapia, Manel Barriere por el tráiler final de 'Los domingos'
- Miguel Ángel Trudu por 'Romería'
- Aitor Tapia por 'Sirât'
Mejor cartel
- Jimena Merino, Álvaro León, Luis León, David Herranz por el cartel final de 'Los domingos'
- Dan Petris, Jaume Caldés por 'Muy lejos'
- Jose A. Peña, Quim Vives por 'Romería'
- Daniel Requena, Alba Vence, Quim Vives por 'Sirât'
- Ana Domínguez, Rafa Castañer por 'Tardes de soledad'
Las grandes favoritas
Si medimos las nominaciones al peso, 'Poquita fe' y 'Superestar' han conseguido un mayor número de reconocimientos con seis menciones cada una, seguidas por 'Anatomía de un instante' y 'Yakarta' con cinco nominaciones. En el ámbito cinematográfico, 'Los domingos' se erige como el rival a batir con nueve nominaciones, mientras que 'Maspalomas' y 'Sirât' acaparan siete menciones para situarse ligeramente por encima de 'Romería' y 'Sorda'.