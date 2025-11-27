FormulaTV
Conectar
Audiencias ‘Hasta el fin del mundo’ se mantiene líder de la noche del miércoles

XIII EDICIÓN

Lista completa de nominados a los Premios Feroz 2026

La cita de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España celebra la lectura de nominados de su próxima edición.

Lista completa de nominados a los Premios Feroz 2026
©AICE
Por Alejandro RoderaPublicado: Jueves 27 Noviembre 2025 13:50 (hace 1 hora)

Los Premios Feroz volverán a Pontevedra el 24 de enero de 2026 para desplegar la gala de su 13ª edición, que será presentada, entre otros, por Samantha Hudson, Antonio Durán 'Morris' y Petra Martínez. A esa cita acudirán algunos de los mayores talentos del audiovisual español, que este jueves 27 de noviembre han descubierto sus nominaciones de cara al evento.

Los actores Manu Ríos y Milena Smit han sido los encargados de acometer la lectura de nominados, que ha cubierto tanto las siete categorías dedicadas a la televisión como las once relativas al cine. En el primero de esos apartados, se han seleccionado once series que competirán por suceder a 'Querer' y 'Celeste': en el departamento de drama se encuentran 'Anatomía de un instante', 'La canción', 'Pubertat', la segunda temporada de 'La Ruta' y 'Yakarta', mientras que en la de comedia se ubican 'Animal', 'Furia', 'Superestar', 'La suerte', 'La vida breve' y la segunda tanda de 'Poquita fe'.

&#39;Poquita fe&#39; regresa a los Feroz tras su victoria en 2024
'Poquita fe' regresa a los Feroz tras su victoria en 2024

Categorías de televisión

Vídeos FormulaTV

Mejor serie de comedia

  • 'Animal'
  • 'Furia'
  • 'Poquita fe'
  • 'La suerte'
  • 'Superestar
  • 'La vida breve

Mejor serie dramática

  • 'Anatomía de un instante'
  • 'La canción'
  • 'Pubertat'
  • 'La Ruta Vol. 2: Ibiza'
  • 'Yakarta'

Mejor actor protagonista de una serie

Mejor actriz protagonista de una serie

Mejor actor de reparto de una serie

Mejor actriz de reparto de una serie

Mejor guion de una serie

  • Rafael Cobos, Fran Araújo, Alberto Rodríguez por 'Anatomía de un instante'
  • Félix Sabroso, Juan Flahn por 'Furia'
  • Juan Maidagán, Pepón Montero por 'Poquita fe'
  • Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra, Claudia Costafreda por 'Superestar'
  • Diego San José, Daniel Castro, Fernando Delgado-Hierro por 'Yakarta'

Categorías de cine

Mejor película dramática

Mejor película de comedia

Mejor dirección

  • Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por 'Maspalomas'
  • Oliver Laxe por 'Sirât'
  • Eva Libertad por 'Sorda'
  • Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'
  • Carla Simón por 'Romería'

Mejor guion

  • Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos'
  • Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas'
  • Carla Simón por 'Romería'
  • Oliver Laxe, Santiago Fillol por 'Sirât'
  • Eva Libertad por 'Sorda'

Mejor actor protagonista

Mejor actriz protagonista

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Mejor música original

  • Alejandro Amenábar por 'El cautivo'
  • Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra) por 'Daniela Forever'
  • Aránzazu Calleja por 'Maspalomas'
  • Ernest Pipó por 'Romería'
  • Kangding Ray por 'Sirât'

Mejor tráiler

  • Alberto de Toro por 'La cena'
  • Mikel Garmilla por 'Maspalomas'
  • Aitor Tapia, Manel Barriere por el tráiler final de 'Los domingos'
  • Miguel Ángel Trudu por 'Romería'
  • Aitor Tapia por 'Sirât'

Mejor cartel

  • Jimena Merino, Álvaro León, Luis León, David Herranz por el cartel final de 'Los domingos'
  • Dan Petris, Jaume Caldés por 'Muy lejos'
  • Jose A. Peña, Quim Vives por 'Romería'
  • Daniel Requena, Alba Vence, Quim Vives por 'Sirât'
  • Ana Domínguez, Rafa Castañer por 'Tardes de soledad'
&#39;Yakarta&#39; es una de las series dramáticas con más nominaciones en los Feroz 2026
'Yakarta' es una de las series dramáticas con más nominaciones en los Feroz 2026

Las grandes favoritas

Si medimos las nominaciones al peso, 'Poquita fe' y 'Superestar' han conseguido un mayor número de reconocimientos con seis menciones cada una, seguidas por 'Anatomía de un instante' y 'Yakarta' con cinco nominaciones. En el ámbito cinematográfico, 'Los domingos' se erige como el rival a batir con nueve nominaciones, mientras que 'Maspalomas' y 'Sirât' acaparan siete menciones para situarse ligeramente por encima de 'Romería' y 'Sorda'.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas