'Inocentes' vuelve a dominar su franja de emisión al cautivar a una media del 12,1%. Sin embargo, si lo comparamos con los datos de la semana pasada, sufre una bajada de -0,7 puntos. En el caso de Telecinco, 'Alta tensión' (13%) mejora +0,7 puntos respecto a la semana pasada, pero "Aliados" se conforma con un 10,2%, sin conseguir alcanzar el millón de espectadores.

En cuanto a 'Lazos de sangre', el programa de La 1 se mantiene estable respecto a la semana pasada, ascendiendo ligeramente +0,2 puntos hasta el 9,6%. No le va tan bien a 'Todo es verdad', que es víctima de una nueva caída, perdiendo así -0,9 puntos hasta un aceptable 6%. 'The Flash' sigue con sus paupérrimos datos, firmando un 2,5% (-0,5) y un 2,4% (-0,2) en prime time.

'El intermedio: The very best': 388.000 y 3,6%

'The Flash' "Guerra de gorilas": 285.000 y 2,5%

'The Flash' "Leyendas de hoy": 232.000 y 2,4%