Un años y medio después de emitirse su última entrega en la pequeña pantalla, Antena 3 recuperó 'Me resbala' en el prime time del miércoles 4 de agosto, aprovechando así el bajo consumo televisivo durante la temporada estival. El concurso presentado por Arturo Valls regresó liderando con 11,7% de share y 1.074.000 espectadores en una noche muy repartida entre las principales propuestas. Su competidor en Telecinco, 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', se quedó muy cerca con un 11,6% de cuota de pantalla y 1.057.000 espectadores que siguieron el estreno con la trama de Gianmarco Onestini como anfitrión.

Arturo Valls junto a los concursantes de 'Me resbala' en Antena 3

Justo antes de comenzar la cena entre famosos, el canal principal de Mediaset España apostó por 'Alta tensión', siendo tu tercera emisión consecutiva esta semana. El concurso presentado por Christian Gálvez continúa liderando la franja contra las reposiciones de 'El hormiguero' pero sigue perdiendo fuerza. El formato debutó el lunes 2 de agosto con un 13,1%, el martes anotó un 12,3% y el miércoles bajo a un 11,4%, lo que supone una caída de -1,7 puntos respecto a su estreno.

· 'Alta tensión' lidera su franja con un 11,4%, pero baja -0,9 puntos

· 'Me resbala' (11,7%) se estrena con éxito y liderando el prime time

· 'Ven a cenar conmigo' se queda a 0,1 puntos de su competencia directa

Antena 3

'Me resbala': 1.074.000 y 11,7%

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 472.000 y 4,2%

'Cine' "Por encima de la ley": 535.000 y 5,5%