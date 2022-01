Los programas españoles más esperados de 2022: de 'Maestros de la costura' a 'En el nombre de Rocío'

Comienza un nuevo año y, con él, se conforma una nueva parrilla televisiva. El paso adelante dado en los últimos meses por Antena 3 hace que la batalla con su principal rival, Telecinco, esté más emocionante que nunca. Es por ello que ambas cadenas han puesto toda la carne en el asador para presentar sus mejores programas a lo largo del 2022. Pese a ello, no apostarán por formatos novedosos, sino que se decantarán por nuevas ediciones de espacios ya consagrados, realizando una apuesta segura a contenidos con una base de seguidores fieles. Programas de entretenimiento, realities, docuseries y concursos constituirán la oferta televisiva de los próximos doce meses.

Pero la televisión convencional no es la única que vivirá de la emisión de programas, sino que las plataformas OTT se han sumado al carro, siendo cada vez mayor el espacio que dedican a este tipo de contenidos. Atresplayer, Amazon Prime Video y Netflix también estrenarán formatos durante el nuevo curso, con los cuales pretenden hacer frente a las cadenas Generalistas, con la ventaja de brindar la oferta a los suscriptores para que la consuman donde, cuando y como quieran. Con motivo de la entrada del nuevo año, desde FormulaTV recopilamos los programas más esperados que llegarán a lo largo del 2022: desde el Benidorm Fest hasta 'Mask Singer 3', pasando por 'Supervivientes' y 'Pesadilla en la cocina'.

1 La 1

'Maestros de la costura' y Benidorm Fest

Un año más, Televisión Española vuelve a decantarse por sus concursos fetiche para rivalizar en horario de máxima audiencia. Por ello, próximamente desembarcará en la pequeña pantalla la quinta edición de 'Maestros de la costura'. Comenzó como un espacio con un futuro incierto al que la cadena pública le brindó una oportunidad sin más pretensiones que salvar el prime time, sin embargo, el programa de Shine Iberia se ha convertido en uno de los grandes pilares de su parrilla. Su regreso se anunció el pasado mes de octubre, de nuevo con Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain al frente del jurado. La última tanda de entregas obtuvo mínimo histórico de audiencia con un 11,4% de share medio, por lo que desde la cadena pública han optado por renovar el formato con una quinta edición en la que recuperarán a seis exconcursantes, llevando a cabo una fórmula híbrida entre una temporada normal y una "All Stars".

Otro de los pesos pesados que llegará este próximo curso a TVE será la décima edición de 'MasterChef', que de nuevo tomará el relevo de las versiones del Celebrity y el Junior. Después del tropiezo que supuso su última entrega con anónimos, con un 15,3% de media, la menos vista, deberán apostar por un casting potente y nuevas dinámicas para volver a captar la atención mayoritaria de la audiencia. El programa culinario sigue funcionando, prueba de ello son las buenas audiencias de 'MasterChef Celebrity 6', con un 20,1% de cuota de pantalla, de modo que será cuestión de volver a dar con la tecla.

Por último, el broche de oro de los estrenos lo pondrá el esperadísimo Benidorm Fest. Después de muchos años, Televisión Española ha vuelto a apostar por una preselección a la altura con 14 candidaturas que engloban todo tipo de estilos y que han hecho recuperar la ilusión a los eurofans. El evento tendrá lugar los días 26, 27 y 29 de enero, correspondiéndose las dos primeras fechas a las semifinales (participarán siete aspirantes en cada una) y la última a la final, donde actuarán los ocho favoritos. Sus presentadores serán Inés Hernand, Máximo Huerta y Alaska.

2 Antena 3

'Mask Singer' y 'El desafío'

La principal cadena de Atresmedia vuelve a apostar por el entretenimiento puro y duro para este 2022. Un esperado regreso se producirá de la mano de 'Atrapa un millón', que celebrará su décimo aniversario con una entregas especiales para su prime time que contarán con la conducción de Manel Fuentes. Sus grabaciones arrancaron en noviembre y se prevé que desembarquen próximamente en la parrilla. También lo harán las nuevas entregas de 'El desafío'. El programa presentado por Roberto Leal lo tuvo complicado en su primera temporada al enfrentarse cara a cara con 'Got Talent', pero logró salir airoso con buenos datos de audiencia, lo que llevó a Atresmedia a anunciar su renovación a principios de marzo. Por su parte, '¿Quién quiere ser millonario?' seguirá con nuevas entregas, aunque por ahora se desconoce cuál será la ubicación de las mismas en la parrilla.

En el ámbito musical, 'Mask Singer' volverá a incitar nuestro espíritu investigador para empujarnos a descubrir las identidades de las celebridades que se escondan detrás de cada una de las máscaras. Pese a que la segunda edición del formato vivió una gran bajada de audiencia, con un 16,3% de share medio, continúa siendo una de las principales apuestas de Antena 3, y de seguro dará guerra con sus nuevos programas. Del mismo modo, lo harán las diferentes ediciones de otro de los formatos estrellas de la cadena, 'La Voz', cuya versión Senior será la primera en llegar en 2022, si bien todavía no hay fecha confirmada. Como colofón, se producirá el estreno de 'Joaquín, el novato', un programa de entrevistas que promete ser "muy divertido, con mucho humor y mucha alegría", como adelantó el jugador bético en su última visita a 'El hormiguero' el pasado mes de noviembre. Con esta variedad de contenidos, la cadena de Atresmedia pretende seguir por la senda de los últimos meses, donde ha revertido la situación en el liderazgo mensual.

3 Telecinco

'Supervivientes' y 'Idol Kids'

El 2022 será un año realmente importante para Telecinco tras el cambio de tendencia vivido en los últimos meses, donde ha cedido el liderazgo a su rival directo. Es por ello que ha decidido poner toda la carne en el asador, realizando una fuerte apuesta a los talents y los realities. Tras la primera edición de 'Secret Story: La casa de los secretos', que amasó un 17,09% de audiencia, la estancia volverá a abrir sus puertas, en esta ocasión a concursantes anónimos. Es, sin duda, una jugada arriesgada después de los irregulares datos de la edición de famosos, que nunca llegó a despuntar. Del que sí se espera, y mucho, es del titán 'Supervivientes', a día de hoy seguramente el formato más potente de la cadena. Si bien sus datos en su última edición no fueron tan destacados como en otras ocasiones, siguieron muy por encima del resto de ofertas, por lo que se espera una gran acogida por parte de los espectadores.

Otro espacio que lo tiene todo para despuntar es 'En el nombre de Rocío', donde Rocío Carrasco continuará narrando la historia de su vida, haciendo hincapié en esta ocasión en la relación con sus hermanos y sus tíos. Después del éxito de la primera parte de su docuserie, la expectación es muy grande ante este título. Por otro lado, los más pequeños regresarán de nuevo a la principal cadena de Mediaset con la segunda edición de 'Idol Kids', que contará con un jurado totalmente renovado: Omar Montes, Ana Mena y Camela. Veremos si consigue replicar los datos de la primera tanda, que pese a no destacar, sí logró fidelizar a un 16,7% de la audiencia. Más adelante, 'Got Talent' seguirá buscando nuevas estrellas del espectáculo con su octava edición. Lo hará tras vivir sus entregas menos vistas en 2021 al verse perjudicado por la dura competencia de 'La Voz' y 'Tu cara me suena'.

4 laSexta

'Pesadilla en la cocina'

Pocas novedades en 2022 para la segunda cadena de Atresmedia, aunque muy importantes. Más de dos años después de su última entrega inédita, Alberto Chicote volverá a ponerse al frente de 'Pesadilla en la cocina' para tratar de salvar negocios de restauración que se encuentran al borde del cierre. El propio cocinero fue quien adelantó el pasado mes de octubre que la octava temporada del programa se encontraba pendiente de grabación. Teniendo en cuenta que las últimas entregas, emitidas allá por 2019, marcaron mínimos de audiencia, este parón podría suponer un soplo de aire fresco a un formato que promete seguir entreteniendo y sorprendiendo a partes iguales. Un rostro también muy asiduo de laSexta al que volveremos a ver muy pronto en la pequeña pantalla es Jalis de la Serna, que se pondrá al frente de 'Cazaherederos', un formato que saldrá en busca de personas que han heredado grandes cuantías económicas sin saberlo. "Si esa tía-abuela a la que no ves desde la comunión se te aparece en sueños, no llames a nadie", promociona la cadena.

5 Cuatro

'Los miedos de...'

Un docu-reality con celebridades llama a la puerta del 2022 de la mano de Cuatro. Bajo el título de 'Los miedos de...', este nuevo formato de telerrealidad acompañará a diversos famosos en una "travesía emocional" que les llevará a enfrentarse a sus temores junto a una persona de confianza. Algunos de los nombres confirmados son los de Antonio Canales, Boris Izaguirre, Cristina Cifuentes, Lydia Lozano y Fabiola Martínez. Justo a este espacio, llegará también 'Mi gran boda Gipsy', spin-off de 'Los Gipsy Kings', el cual narrará el periplo de Rebeca Jiménez y José hasta llegar al altar. "Ha habido grandes bodas en el siglo XXI, pero ningún enlace superará el de la Rebe y el Jose". Así promociona la cadena este próximo estreno, con el que espera atraer a un gran número de invitados desde los sofás de sus casas.

6 Netflix

'¿A quién le gusta mi follower?' y 'Soy Georgina'

Nuevos contenidos desembarcarán en 2022 en la popular plataforma de streaming para saciar la necesidad de entretenimiento patrio de sus usuarios. Luján Argüelles regresa al mundo del dating show para conducir '¿A quién le gusta mi follower?', un formato del que por ahora se conocen muy pocos detalles, más allá de quiénes acompañarán a la asturiana en este nuevo periplo: la intérprete y cantante Jedet, la influencer Aroyitt y el instagramer Jonan Wiergo. De este modo, Netflix amplía su apuesta por el mundo de los realities. Tanto es así que Georgina Rodríguez desembarcará en el servicio OTT para mostrar su faceta más personal a través de un documental que ofrecerá "un retrato profundo y emotivo de la mujer que hay detrás de las redes". Bajo la consigna de "Muchos conocen su nombre, pero pocos saben su historia", 'Soy Georgina' nos dará a conocer en profundidad el día a día de la influencer, lo que asegura la participación en el formato de Cristiano Ronaldo.

7 Atresplayer Premium

'Drage Race España' y 'Love Island'

Sin lugar a dudas, la plataforma que más ha apostado por la elaboración de programas de producción propia para 2022 ha sido Atresplayer. Uno de los formatos estrella del servicio será la segunda temporada de 'Drag Race España', que buscará a la sucesora en el trono de Carmen Farala. Así lo anunció el pasado mes de agosto la propia Supremme de Luxe. Alabado por el público y la crítica, el programa seguirá funcionando como un perfecto engranaje en la lucha por la diversidad. También tendrá segunda edición un espacio del que no se esperaba su continuidad, 'Love Island' . El programa presentado por Cristina Pedroche no obtuvo los resultados esperados en su periplo en Neox, sin embargo, el grupo de comunicación sí quedó satisfecho con el cómputo global, destacando su buen rendimiento en Atrespayer Premium, por lo que en octubre decidió anunciar la continuidad de este reality show, que narra, solo 24 horas después, los encuentros y desencuentros amorosos de estos isleños anónimos.

Pero no solo de continuaciones vive la plataforma de Atresmedia, sino que también brindará a sus suscriptores dos nuevos formatos: 'Pajares & CIA' ', una docuserie que llegará este enero y que contará con la figura de Andrés Pajares como hilo conductor para relatar la exitosa época de los años 80 que vivió el intérprete junto a Fernando Esteso. Un auténtico fenómeno de masas que analizarán una treintena de voces autorizadas; Tino Casal será el otro artista que protagonice una docuserie en el servicio de streaming. Se tratará de un homenaje a su extensa carera profesional. Una gran variedad de contenidos con los que Atresplayer confía en seguir distanciándose de Mitele Plus.

8 Amazon Prime Video

'LOL: Si te ríes pierdes'

Después de la gran acogida de su primera temporada, el humor regresará a Amazon Prime Video con la emisión de nuevas entregas de 'LOL: Si te ríes pierdes', que esta vez contará con Silvia Abril y Carolina Iglesias como maestras de ceremonias. El elenco estará conformado por un total de diez nombres: Anabel Alonso, Henar Álvarez, Juan Amodeo, Carlos Areces, Lorena Castell, Patricia Conde, Antón Lofer, Luis Piedrahita, JJ Vaquero y Yolanda Ramos, que regresará tras haber participado ya en la primera edición. El programa contará con un total de seis episodios en los que solo aquel que escape de las pruebas sin reír podrá alzarse con el premio de 100.000 euros que otorga el formato. Hay que recordar que este programa está basado en la adaptación de un formato japonés original de Amazon llamado 'Hitoshi Matsumoto Presents Documental'.

9 Discovery

'Naked Attraction'

Tras ser un rotundo éxito en gran parte de Europa, 'Naked Attraction' llegará a Discovery de la mano de Fremantle. Se trata de un dating show británico en el que un soltero o soltera deberá elegir su cita entre seis aspirantes que estarán totalmente desnudos. Estos permanecerán ocultos en cabinas individuales y sus cuerpos y rostros se irán desvelando de manera gradual conforme vayan sucediéndose diferentes fases del programa. Se producirá una dinámica de eliminación hasta que solo queden dos participantes, momento en el que la persona soltera deberá despojarse de su ropa antes de elegir al candidato final, con el que tendrá una cita. El casting del formato se inició el pasado mes de mayo y es mucha la expectación que ha despertado por su contenido sin censura. Salvando las distancias, recuerda al programa 'Adán y Eva' que emitió Cuatro entre 2014 y 2015.

