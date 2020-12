Todos los anuncios de Disney+ para 2021 y más allá: subida de precio, lo nuevo de 'Star Wars' y Marvel...

Disney ha demostrado que su futuro pasa por la televisión o, mejor dicho, por el streaming, durante su último Investor Day, celebrado el 10 de diciembre. A lo largo de esa presentación, la compañía ha confirmado que, trece meses después de su lanzamiento, Disney+ ha alcanzado la imponente cifra de 86,8 millones de suscriptores a nivel global, y ha ampliado sus previsiones de futuro de manera notable: a finales de 2024, estiman que contarán con 230-260 millones de clientes.

Para alcanzar ese objetivo, el gigante del entretenimiento apostará firmemente por las ficciones originales, sobre todo visto el éxito que ha supuesto 'The Mandalorian'. Y esa intención no se ha quedado en una mera promesa, ya que durante el evento se han anunciado decenas de nuevos proyectos y novedades de otros ya conocidos, tanto de Marvel y 'Star Wars' como de Nat Geo, FX, Hulu y la propia Disney.

Subida de precio y llegada de Star

'Atlanta', uno de los grandes éxitos de FX

Antes de repasar todos los proyectos mencionados durante la presentación, cabe destacar el anuncio de que, a partir del 23 de febrero de 2021, Disney+ incluirá el apartado Star en territorios europeos, Canadá y Nueva Zelanda. En esa sección, más enfocada al público adulto, se integrarán las series de FX, películas de 21st Century Fox, ABC o Freeform, mientras que de Hulu no se ha hecho mención. Esta novedad, sumada a todo lo que está por venir, implicará una subida de las tarifas a partir del próximo mes de marzo, cuando la mensualidad pasará a ser de 7,99 dólares u 8,99 euros, como detalla Deadline.

Diego Luna regresa como 'Andor' en 2022

Diego Luna como Cassian Andor en "Rogue One"

Tras el retraso de su rodaje por culpa de la crisis del coronavirus, Disney+ ha puesto en marcha 'Andor', el spin-off de "Rogue One" protagonizado por Diego Luna. Al frente del proyecto no repetirá solo el actor mexicano, sino el guionista de la cinta original, Tony Gilroy, que ha creado este thriller de espías de 12 episodios ambientado en el universo de 'Star Wars', cuyo estreno está previsto para 2022. En su reparto también nos encontraremos con Stellan Skarsgård, Adria Arjona o Fiona Shaw.

Obi-Wan Kenobi vuelve bien acompañado

Hayden Christensen volverá a encarnar a Anakin Skywalker

Al igual que sucedía con 'Andor', Disney ya había hecho pública la existencia de una miniserie centrada en Obi-Wan Kenobi, que contará con Ewan McGregor en el papel del maestro Jedi al que encarnó en la trilogía de las precuelas. Ahora se ha confirmado que esta ficción, dirigida por Deborah Chow, estará ambientada 10 años después de los eventos de "La venganza de los Sith" y que -¡atención!- contará en su elenco con Hayden Christensen, el mítico Anakin Skywalker, que interpretará a Darth Vader.

'Ahsoka' y 'Rangers of the New Republic', los spin-offs de 'The Mandalorian'

'Ahsoka' y 'Rangers of the New Republic', las nuevas series originales de Disney+

A comienzos de 2020, el por aquel entonces máximo mandatario de Disney, Bob Iger, ya dejó claro que entre las prioridades de la compañía se encontraba extraer spin-offs de 'The Mandalorian'. Dicho y hecho. Los primeros esquejes que nos llegarán de la serie original de Disney+ serán 'Ahsoka', una miniserie centrada en Ahsoka Tano, la padawan de Anakin, que volverá a ser interpretada por Rosario Dawson tras debutar en la segunda temporada de 'The Mandalorian'; y 'Rangers of the New Republic', otro proyecto de acción real que promete "interseccionar con futuras tramas y culminar con un extático evento". Ambas estarán supervisadas por Dave Filoni y Jon Favreau.

La tercera temporada de 'The Mandalorian' estará lista en 2021

Pedro Pascal en 'The Mandalorian'

Por el momento, Lucasfilm no se ha aventurado a ofrecer una ventana estimada de estreno para esos dos spin-offs, pero sí se ha asegurado que la tercera temporada de 'The Mandalorian' no sufrirá ningún retraso. Como informa Deadline, Kathleen Kennedy ha estimado que la nueva entrega del pistolero galáctico debería estar lista para la Navidad de 2021.

Lando Calrissian también tendrá su propia miniserie

Donald Glover como Lando Calrissian

En otro movimiento lógico por parte de Disney y Lucasfilm, próximamente también veremos 'Lando', una serie centrada en el icónico Lando Calrissian, que debutó en la trilogía original encarnado por Billy Dee Williams y, décadas después, se exploró su juventud a través de la interpretación de Donald Glover. Todavía no se ha confirmado si alguno de esos actores -o los dos- estarán presentes en este proyecto, que está siendo desarrollado por Justin Simien, el creador de 'Queridos blancos'.

'Star Wars: Visions', 'The Bad Batch' y 'A Droid Story' explorarán el mundo de la animación

'Star Wars: Visions' mirará 'Star Wars' desde la perspectiva nipona

A la ya anunciada 'The Bad Batch', que llevará a una escuadra de clones de élite a peligrosas misiones, se suman ahora dos nuevas apuestas animadas: 'Star Wars: Visions', una original antología de 10 episodios que expondrá la perspectiva artística de diferentes estudios de anime; y 'A Droid Story', una película de aventuras que será el resultado de la colaboración entre Lucasfilm Animation y la vanguardista compañía de efectos visuales Industrial Light & Magic, y que mostrará a R2-D2 y C-3PO guiando a un nuevo héroe. Y más allá de la animación, Lucasfilm también ha confirmado el desarrollo de 'Willow', que volverá a contar con Warwick Davis en la piel del personaje protagonista.

'The Acolyte', el thriller que nos llevará a la Alta República

'Muñeca rusa', la anterior serie de Leslye Headland

En una galaxia y un tiempo muy lejano acontecerá 'The Acolyte', la serie creada por Leslye Headland ('Muñeca rusa') que ya había sido anunciada pero cuyo título era un misterio hasta ahora. Además, se ha confirmado que este thriller expondrá los secretos más oscuros de la galaxia y que estará ambientado en una época que tendrá mucha relevancia en el horizonte de "Star Wars": la Alta República.

'Star Wars' seguirá viva en el cine...

IG-11, el droide al que prestó su voz Taika Waititi en 'The Mandalorian'

... aunque no mucho. Es evidente que la nueva prioridad de Disney y Lucasfilm son las series, como queda patente con todos los anuncios recogidos en los puntos anteriores, pero eso no significa que se vaya a abandonar la división cinematográfica. La próxima película ambientada en el universo creado por George Lucas será "Rogue Squadron", la inmersión de la directora Patty Jenkins ("Wonder Woman") en el ámbito de los pilotos galácticos, que llegará a los cines en Navidad de 2023. Más adelante, aunque todavía sin una fecha estimada, veremos la cinta dirigida por Taika Waititi, que ya demostró en 'The Mandalorian' su saber hacer en la franquicia.

Los estrenos de 'The Falcon and the Winter Soldier', 'Loki' y 'What If...?'

Tom Hiddleston vuelve a ser 'Loki'

Disney no se ha conformado con esa tanda de novedades sobre "Star Wars" y también ha pisado el acelerador con Marvel. En primer lugar, se ha estructurado el calendario de estrenos de 2021, que arrancará con 'Bruja Escarlata y Visión' el 15 de enero, como ya se sabía, y proseguirá con el lanzamiento de 'The Falcon and the Winter Soldier' el 19 de marzo, el de 'Loki' en mayo y el de 'What If...?' en verano.

'Ms. Marvel' y 'Hawkeye' irrumpirán en 2021

'Ms. Marvel' y 'Hawkeye' traerán nuevos personajes

A pesar del revés que ha supuesto el coronavirus, Disney ha confirmado que tanto 'Ms. Marvel' y 'Hawkeye' como estarán listas para estrenarse en 2021. Ambas ficciones se están rodando en estos momentos y tomarán como protagonistas a dos jóvenes que prometen renovar el universo marvelita. Por un lado tenemos a Kamala Kahn (Iman Vellani), una adolescente hija de inmigrantes pakistaníes, que se transformará en Ms. Marvel, mientras que en 'Hawkeye' veremos el debut de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), la sucesora de Clint Barton (Jeremy Renner) en el rol de Ojo de Halcón.

El reparto de 'She-Hulk'

'She-Hulk' está protagonizada por Tatiana Maslany

En el caso de 'She-Hulk', las novedades son relativas a su elenco, del que ya se habían ido desprendiendo detalles previamente. La protagonista, Jennifer Walters, cuyo alter ego es conocido en nuestro país como Hulka, será interpretada por Tatiana Maslany, que se pondrá en la piel de esta abogada especializada en casos relacionados con personas con poderes. En los cómics Walters es la prima de Bruce Banner, por lo que la serie de Disney+ contará entre sus filas con Mark Ruffalo, que retoma sus papel de Hulk, y también ha reclutado a Tim Roth, que da vida una vez más a Abominación más de una década después del estreno de "El increíble Hulk".

'Secret Invasion', el crossover que trae de vuelta a Nick Fury

'Secret Invasion' trae de vuelta a Nick Fury

Como se había rumoreado últimamente, Nick Fury contará con su propia serie en Disney+: 'Secret Invasion'. Por lo tanto, veremos una vez más a Samuel L. Jackson dando vida al propulsor de los Vengadores, pero en esta ocasión no estará acompañado por esos héroes, sino por el Skrull Talos, interpretado por Ben Mendelsohn, con quien ya coincidió en "Capitana Marvel". Los dos personajes estarán en el centro de uno de los crossovers que llegaron a los cómics tras "Civil War", y que promete poner patas arriba la franquicia audiovisual.

'Armor Wars', cuando la tecnología es una amenaza

'Armor Wars' es el nuevo proyecto de Don Cheadle

Disney+ se apoyará en otro conocido arco de los cómics con 'Armor Wars'. En este caso se echa la vista más atrás, ya que esta historia se publicó en siete números entre 1987 y 1988, y su adaptación a la pequeña pantalla contará con el regreso de Don Cheadle. Tras lo sucedido con Iron Man en "Endgame", Máquina de Guerra tendrá que hacer frente a una amenaza con gran potencial destructivo: el uso de la poderosa de tecnología de Tony Stark por parte de una fuerza con malas intenciones.

'Ironheart', el debut de Riri Williams

'Ironheart' podría ser la sucesora de Iron Man

En la línea de lo que veremos con 'Moon Knight' o 'Ms. Marvel', 'Ironheart' supondrá la irrupción de una nueva superheroína en el Universo Cinematográfico/Televisivo de Marvel, que tampoco lleva mucho camino recorrido en los cómics. Bajo el alter ego de Ironheart se oculta Riri Williams (Dominique Thorne), una brillante científica adolescente que crea la armadura más vanguardista desde la de Iron Man.

Los Guardianes de la Galaxia se expanden con un especial festivo y 'I Am Groot'

Los Guardianes de la Galaxia añaden dos nuevos proyectos

Aparte de promover la llegada de nuevos personajes de Marvel, Disney no se olvida de aquellos que ya están más que consolidados. Así lo confirman los dos nuevos proyectos de los Guardianes de la Galaxia: 'Guardians of the Galaxy Holiday Special', un especial navideño que aterrizará en Disney+ a finales de 2022 y que contará con James Gunn como director y guionista; y 'I Am Groot', un recopilatorio de cortometrajes protagonizados por el árbol que se ha ganado el corazón de todo el mundo.

Las novedades del Universo Cinematográfico de Marvel

Los Cuatro Fantásticos cambian de aires tras sus dos etapas en Fox

En cuanto al apartado cinematográfico, también se ha dado una actualización de lo que cabe esperar en el futuro:

- Los Cuatro Fantásticos contarán con una nueva película dirigida por Jon Watts ("Spider-Man: Homecoming").

- Iman Vellani también aparecerá como Kamala Khan en "Capitana Marvel 2".

- La tercera película de Ant-Man se titulará "Quantumania" e incorpora a su elenco a Kathryn Newton, que interpretará a la hija de Scott Lang, y Jonathan Majors, que será el poderoso villano Kang el Conquistador.

- Ryan Coogler no buscará a un nuevo T'Challa tras la muerte de Chadwick Boseman, por lo que "Black Panther 2" se queda definitivamente sin su rey.

- "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" conectará tanto con 'Bruja Escarlata y Visión' como con la tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland.

- Christian Bale será Gorr the God Butcher, el villano de "Thor: Love and Thunder".

'The Handmaid's Tale' renueva por una quinta temporada

'The Handmaid's Tale' tendrá quinta temporada

Parece que a 'The Handmaid's Tale' todavía le queda vida. La ficción, que en Estados Unidos se emite a través de Hulu y que llegará a España gracias a HBO España como las últimas temporadas, ha sido renovada por una quinta temporada, centrando los anuncios de la plataforma en donde solo se han recordado los próximos estrenos que se verán y que, además, llegarán a Star. Todos ellos a excepción de 'Nine Perfect Strangers', que no ha confirmado que se vaya a ver en la nueva extensión de Disney+.

'Colgados en Filadelfia' renueva por 4 temporadas y 'Alien' se convierte en serie

Disney anuncia 'Alien' en FX

En cuanto a FX, el gran anuncio ha sido la confirmación de que "Alien" será adaptada como una serie, lo que supone la primera ficción de la icónica saga y que estará desarrollada por Noah Hawley, creador de 'Fargo' y 'Legion'. Además, 'Colgados en Filadelfia' tendrá cuatro temporadas más, de modo que alcanzará las 18 tandas, convirtiéndose en la sitcom más longeva. Entre las novedades del canal se encuentran "Shogun", una reinterpretación de la saga de James Clavell, y 'Platform', una novedosa antología que narra las historias de diferentes personas en el marco del mundo en el que vivimos hoy en día.

Will Smith y Chris Hemsworth se vuelven aventureros en NatGeo

Will Smith descubrirá los secretos del planeta en NatGeo

Dentro de los canales pertenecientes al conglomerado de Disney, NatGeo ha contado cuáles serán sus novedades. Chris Hemsworth y Will Smith centran estas, y es que protagonizarán dos de los nuevos programas de aventuras. El actor de Thor se pone al frente de 'Limitless', donde indagará en los límites del cuerpo humano. En cuanto a Smith, este recorrerá el mundo en 'Welcome to Earth' bajo la dirección de Darren Aronofsky, descubriendo los secretos más extraordinarios del planeta. Entre otros títulos como 'Cousteau', 'Secrets of the Whales' o a 'Real Bug's Life', la cuarta temporada de 'Genius' tratará la vida de Martin Luther King Jr.

Las Kardashian no están acabadas: llegan a Star

Las Kardashian siguen en Star

Hace tan solo unos meses, 'Las Kardashian' anunciaba que llegaba a su fin después de 19 temporadas y estar en antena desde 2007. Pero lo que parecía el final para una de las familias más televisivas, no está sino alejado de la realidad. Disney ha confirmado que traerán más contenido de las Kardashian Jenner en un acuerdo por varios años. Según indican, estas nuevas aventuras se podrán ver en Hulu en EEUU y en Star de manera internacional.

Las novedades cinematográficas de Disney

"El retorno de las brujas" tendrá secuela

En el apartado cinematográfico de Disney, se han anunciado grandes títulos que se unen a la nostalgia clásica de la plataforma, además de otras apuestas. Prácticamente todas ellas estarán disponibles en Disney+:

- "Hocus Pocus 2" ha conseguido tras muchos meses de rumores la esperada secuela, mientras que "Sister Act 3" convertirá en trilogía la cómica saga. Además, "Encantada: La historia de Giselle" tendrá una secuela con Amy Adams de nuevo y "Noche en el museo" revivirá sus aventuras una vez más. "Ice Age" también contará con una nueva entrega.

- Algunos de los clásicos de Disney tendrán una nueva vida, como son "Pinocho", "Peter Pan & Wendy", la película de acción real de "La sirenita" y la precuela de "El rey león". Estas dos últimas solo llegarán, de momento, a cines.

- "Cheaper by the Dozen" es el desembarco en Disney de Kenya Barris, creador de 'Black-ish' y que cuenta con Gabrielle Union.

- "Chip and Dale: Rescue Rangers" es la película que retoma a las conocidas ardillas de Disney solo que, en esta ocasión, será en acción real con John Mulaney y Andy Samberg. Tirando de nostalgia, "Turner & Hooch" tendrá un reboot.

- Por otro lado, la compañía ha anunciado otras tantas películas que se estrenará en los próximos años: "Big Shot", "The Mysterious Benedict Society", "Three Men a Baby", "Flora & Ulysses", "Diary of a Wimpy Kid", "Jungle Cruise" y tres películas de Chris Paul, Giannis Antetokounmpo y Keanon Lowe.

Pixar anuncia sus próximas películas con un spin-off de "Toy Story"

Imagen de "Lightyear", el spin-off de "Toy Story"

Entre las próximas películas que prepara el estudio del flexo se encuentra a la cabeza un spin-off de "Toy Story". "Lightyear", prevista para el 17 de junio de 2020, narra la historia definitiva de Buzz Lightyear. Unos meses antes, concretamente el 11 de marzo de 2022, se estrena "Turning Red", la entrañable historia de Meet Mei, una adolescente que cada vez que se emociona se convierte en un panda rojo gigante. Por último, en junio de 2021 llega "Luca", la celebración de la amistad entre el protagonista que le da nombre a la película y Alberto en el que será el verano de sus vidas.

De película a serie: Disney y Pixar presentan sus spin-offs

'Zootopia+', una e las ficciones anunciadas por Disney y Pixar

Los fans de las películas de Disney y Pixar están de enhorabuena. El grupo ha confirmado el spin-off en forma de serie de varias cintas. De este modo, en lo relativo a Disney, próximamente llegarán 'Baymax!', de "Big Hero 6"; 'Zootopia+', de "Zootrópolis"; 'Tiana', de "Tiana y el sapo" y 'Vaiana', de "Vaiana". Las tres primeras llegarán en 2020 y la última, en 2023. En cuanto a Pixar, ha confirmado el lanzamiento de 'Dug Days', un spin-off de "Up" (otoño de 2021) y 'Lighting McQueen and Matter' (otoño de 2022), relacionado con "Cars". Por otro lado, 'Win or Lose' (otoño de 2023), versará sobre un equipo de softball desde diferentes perspectivas y 'The Mighty Ducks: Game Changers' , que continúa la historia de la película homónima.

Disney sigue explorando el mundo con 'Iwájú' y "Encanto"

Primera imagen de 'Iwájú'

Disney y Pixar ya lo hicieron con "Coco", transportándonos a México y la festividad del Día de los Muertos. El estudio quiere seguir llevándonos por el mundo y mostrando diferentes culturas tanto en forma de serie como de película. 'Iwájú', dentro del género de ciencia ficción, está prevista para 2022 y es la primera colaboración con Kugali, una compañía panafricana. "Encanto" es una película que nos lleva a Colombia, donde una mágica familia vive en una casa llena de magia.