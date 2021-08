10 momentazos televisivos protagonizados por Isabel Pantoja

El 2 de agosto de 1956, nacía en Sevilla la tonadillera Isabel Pantoja, quien con siete años ya comenzó a su carrera artística en el cuadro flamenco de su primo Chiquetete y, un año más tarde, fue contratada en el tablao flamenco sevillano de El embrujo. Con el paso del tiempo, Pantoja fue adquiriendo más experiencia en el mundo de la música hasta que, en 1983, sacó su primer disco: "Cambiar por ti". Desde entonces, la andaluza acumula más de una treintena de álbumes con los que ha logrado 18 discos de platino y 8 discos de oro.

Isabel Pantoja en 'Top Star', su último trabajo televisivo hasta la fecha

Más allá de su exitosa trayectoria musical, la creciente fama de Pantoja también le proporcionó la oportunidad de trabajar en el mundo audiovisual: en 1977 intervino por primera vez en televisión, en la serie 'Curro Jiménez' y fue protagonista de dos películas, "Yo soy esa" (1990) y "El día que nací yo" (1991). A partir de finales de los 90, las apariciones de Pantoja en televisión se hicieron más asiduas, empezando con intervenciones como artista invitada, madrina e incluso presentadora de distintos espacios, que atraían como un imán a los espectadores.

Ya en 2019, la sevillana sorprendió al sumarse a la edición de ese año de 'Supervivientes' como parte de la lista de concursantes. Todo un fichaje que se vio reflejado en las audiencias del reality de Telecinco y al que siguieron sus posteriores incorporaciones como jurado de 'Idol Kids' y 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?'. Múltiples apariciones televisivas con las que, en muchas ocasiones, Pantoja lograba disparar los datos de audiencia, por lo que en FormulaTV repasamos algunos de los momentos más destacados de la sevillana en la pequeña pantalla.

1 Su especial 'Donde el corazón me lleve' (2002)

Isabel Pantoja montando a caballo en Cantora en el especial 'Donde el corazón me lleve'

"Para quien ama, el paraíso está donde está el ser amado. Y para mí, el paraíso estaba aquí, en Cantora", declaraba Pantoja en un especial de Televisión Española que se emitió a finales del año 2002, con motivo del lanzamiento de su último trabajo por entonces y que dio nombre a dicho programa: "Donde el corazón me lleve". La sevillana se mostraba ante las cámaras recorriendo la conocida finca, centro de atención de la opinión pública desde que se produjo la "ruptura" entre Pantoja y Kiko Rivera, donde tuvo muy presente al difunto Paquirri y se la pudo ver con sus perros o montando a caballo, mostrando los entresijos de un lugar en el que prometía retirarse, algún día, junto a sus hijos y nietos.

De hecho, la artista también se trasladó acompañada del equipo de Televisión Española para recorrer otros lugares emblemáticos de su vida. Entre ellos, se encontraba El Rocío, lugar en el que se pudo ver a la tonadillera paseando por la marisma y la casa que poseía allí, al igual que también visitó la Plaza del Rocío y el Cuarto de Las Velas. Por supuesto, Sevilla también fue una de sus paradas, además de Cantora, para finalizar en El Corral de la Morería, escenario donde actuó por primera vez. A través de dichos emblemáticos lugares, Pantoja repasó su vida personal y profesional ante los espectadores, en un homenaje preparado por la cadena pública en su honor.

2 Su encuentro con su hijo en 'Supervivientes' (2011)

Jorge Javier Vázquez junto a Isabel Pantoja y Kiko Rivera en 'Supervivientes 2011'

Casi nueve años más tarde, tras intervenciones musicales o más televisivas de forma puntual, Pantoja regresó a la pequeña pantalla en un momento muy especial: la participación de su hijo, Kiko Rivera, en 'Supervivientes 2011'. La sevillana intervino ese año por teléfono, a finales de mayo, para dar ánimos a su hijo con el fin de que no abandonara el reality a pesar de sus problemas de salud, momento en el que manifestó que "no quiero que sufras, pero espera hasta que te lo diga el médico, hasta que tú ya no puedas". La breve conversación pareció tener su efecto no solo en Rivera, que aguantó hasta que anunció su abandono definitivo el 9 de junio, sino también en los datos de audiencia de Telecinco: la cadena alcanzó una media de 2.941.000 espectadores, lo que la llevó a alzarse a un share de 40,6%.

A raíz de dicha intervención, Telecinco consiguió convencer a Pantoja para que acudiera a plató a recibir a su hijo. Aprovechando la ocasión, la sevillana pudo hablar un tiempo a solas con Jorge Javier Vázquez, antes de reunirse con Rivera ante miles de espectadores. El entonces exsuperviviente estaba disfrutando en plató de su improvisada "actuación" de niño junto a su madre, cuando Pantoja hizo acto de presencia y ambos se fundieron en un emocionado abrazo. Dicho reencuentro dio paso a una entrevista de madre e hijo con Vázquez e incluyó una actuación de Pantoja. La visita de la tonadillera logró convertirse en Trending Topic mundial y, en medio de una gala que cosechó un 27,3% de cuota de pantalla y 3.928.000 espectadores, rozó los seis millones en su minuto de oro gracias al encuentro entre madre e hijo.

3 Sus Campanadas con su hijo y Jorge Javier (2011)

Jorge Javier Vázquez, Isabel Pantoja y Kiko Rivera se despiden del año 2011 en Telecinco

2011 acabó siendo un gran año para la unión Telecinco-Isabel Pantoja, puesto que después de su aparición en 'Supervivientes 2011', la principal cadena de Mediaset logró que tanto la tonadillera fuera no solo protagonista de las Navidades, sino que también despidiera el año, junto a su hijo y Vázquez. Con ambos, Pantoja pudo compartir con la audiencia las habituales Campanadas para recibir el nuevo año desde la Puerta del Sol, a lo que se sumó la grabación de una gala especial con el nombre 'Feliz Navidad con Isabel Pantoja y amigos', entre los que se incluyeron artistas como Miguel Poveda, el compositor Luis Cobos, Rafael Rabay junto al cuadro flamenco El Rasgueo o Juan Gabriel, entre otros.

Durante la emisión de las tradicionales Campanadas, Vázquez, a pesar de ser maestro de ceremonias de la ocasión, acabó en un segundo plano ante la presencia de Pantoja y Rivera, especialmente cuando ambos recordaron al difunto Paquirri, padre del segundo. La tonadillera llegó incluso a regalar a su hijo una cadena de oro que perteneció al torero (y que, según Rivera, Pantoja recuperó después tras las cámaras), en unas Campanadas que atrajeron a 3.266.000 espectadores, con un 22,1% de cuota de pantalla, superando los datos que había cosechado un año antes el fichaje de Belén Esteban (que logró 21,2% y 3.025.000 espectadores). No obstante, la presencia de madre e hijo en Telecinco no logró superar las siempre exitosas Campanadas de Televisión Española, que despidió el año 2011 con 7.209.000 espectadores y 48,8% de cuota de pantalla, aunque sí situó las Campanadas de Pantoja y Rivera como las mejores de la historia de la cadena hasta entonces.

4 Su actuación con Kiko Rivera (2014)

Kiko Rivera e Isabel Pantoja comparten escenario en 'Sábado sensacional'

En agosto de 2014, Televisión Española emitió en La 1 la gala especial de verano 'Sábado sensacional', producida por José Luis Moreno para la entidad pública y presentada por Ana Obregón, Mar Saura, Pablo Puyol y Josep Lobató. Aunque logró una discreta audiencia de 12,5% de share y 1.563.000 espectadores y fue la segunda opción de la noche, la gala incluyó un momento único en la vida de Pantoja: fue la primera vez que se subió a un escenario, ante las cámaras, junto a su hijo Kiko Rivera.

Al ritmo de "Debo hacerlo", la tonadillera fue la encargada de llevar el peso de la actuación, a la que se sumó el sevillano para lanzar unos cuantos versos en forma de rap, antes de ponerse a cargo de la mesa de mezclas, con la que dio un ligero toque más moderno a la canción de Pantoja, mientras permanecía en un segundo plano. La actuación fue anunciada previamente por Obregón como un "gran momento televisivo" y concluyó con los presentes coreando el nombre de la sevillana. Sin embargo, la aparición de Pantoja en la cadena pública, que se daba después de haber sido condenada por la Justicia por blanqueo de capitales, fue bastante criticada en redes sociales, al igual que el hecho de que Moreno gastara dinero público tras ser acusado de no pagar a sus empleados o el hecho de que, en pleno siglo XXI, se realizara un programa con tintes más propios de los años 90.

5 Su reaparición televisiva tras salir de prisión (2017)

Pablo Motos junto a Isabel Pantoja en 'El hormiguero'

El 1 de junio de 2015, Isabel Pantoja salió de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaría, en Sevilla, para disfrutar de sus primeros días de un permiso ordinario, tras más de seis meses en prisión. El 2 de marzo de 2016, la tonadillera por fin pudo abandonar de forma definitiva el complejo y, diez meses más tarde, hizo su primera reaparición televisiva, rodeada de una máxima expectación. Para dicho regreso a la pequeña pantalla, Pantoja se apartó por completo de Telecinco y escogió a Antena 3 como escenario, concretamente a 'El hormiguero', donde acudió a finales de enero de 2017. El encuentro con Pablo Motos se daba con motivo del lanzamiento de su entonces nuevo disco "Hasta que se apague el sol", pero fue calificado por gran parte de la audiencia como "descafeinada", dado que el presentador apenas tocó temas polémicos o de especial interés.

"Han sido dos años difíciles, intensos y dolorosos. De los cuales estoy tratando de salir psíquicamente, a través de mi trabajo, de gente como tú, de gente que me adora", aseguraba por entonces la sevillana, tras hablar de su paso por prisión sin mencionar siquiera dicho lugar. Más allá de hablar de su sufrimiento, Pantoja también disfrutó con algunas de las secciones del formato, al igual que deleitó a los presentes con una pequeña actuación. Esta reaparición, a pesar de las críticas, consiguió dar un máximo de audiencia histórico al formato de Antena 3, al sumar un 23,8% de cuota de pantalla y 4.783.000 espectadores. Cifras que se vieron superadas al conseguir el minuto de oro del día reuniendo 5.996.000 espectadores y un 30% de cuota, lo que la convirtió en la entrevista más vista de la historia del programa, incluso hasta el día de hoy.

6 Su inesperada llamada a 'Sálvame' (2018)

Carlota Corredera habla con Isabel Pantoja en 'Sálvame'

El 14 de septiembre de 2018, el equipo de 'Sálvame' se vio sorprendido por una inesperada llamada de una enfadada Pantoja, justo después de que su hija Isa Pantoja ingresara como concursante de 'GH VIP 6'. La joven Pantoja contó entonces a Vázquez, ante la audiencia del reality, que ni siquiera había hablado con la tonadillera antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. Dada la polémica revelación, el programa de las tardes de Telecinco no dudó en abordar el asunto, lo que provocó que Pantoja les llamara en directo. "No tengo ningún problema en que mi hija esté en un reality, porque puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no le perjudique", declaró una alterada Pantoja, quien llegó a reconocer sentirse "más tranquila de que mi hija esté ahí, porque está en un sitio donde no le van a hacer daño".

La tonadillera terminó hablando cerca de una hora con Carlota Corredera y algunos de los colaboradores presentes, como Esteban o Mila Ximénez, y hasta provocó que su hijo interviniera con el fin de calmarla. El DJ, de hecho, confesó estar "en estado de shock como media España, me duele ver a mi madre así", como parte de una larga intervención en la que Pantoja cargó contra Dulce o dejó caer la posibilidad de reconciliarse con Jorge Javier Vázquez en el futuro. Ya en la recta final, la sevillana mantuvo una disputa con Ximénez, con quien sorprendentemente terminó firmando una tregua antes de recibir el emotivo apoyo de Esteban y despedirse de los presentes.

Dicha llamada, toda una montaña rusa de emociones y que dejó tras de sí muchos titulares, convirtió al 'Sálvame naranja' de aquella tarde de septiembre en lo más visto del día, al reunir 2.088.000 espectadores con un 21,4%. Apenas algo más de una semana después, la tonadillera tuvo la oportunidad de hablar con su hija en 'GH VIP 6', a través de una llamada en directo con la que sorprendió a Chabelita para darle ánimos. Dos llamadas a las que sumó una tercera al día siguiente, de nuevo en 'Sálvame', donde Pantoja desveló que Paolo Vasile "me ha mandado cuatro docenas de rosas rojas de tallo grande con una nota que decía que quería un acercamiento conmigo y agradecerme las audiencias que se habían conseguido".

7 Su visita a Kiko Rivera en 'GH Dúo' (2019)

Kiko Rivera recibe la visita de Isabel Pantoja en 'GH Dúo'

El 11 de abril de 2019, Telecinco celebró la gran final de 'GH Dúo'. El formato contó con la participación de Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, lo que supuso el salto de la sevillana a la televisión. Su presencia y apoyo, de hecho, ayudó a que el reality de Rivera llegara más lejos que nunca, tras sus breves recorridos en 'Supervivientes 2011' (35 días) y en 'GH VIP 3' (dos semanas): el sevillano se disputó el puesto del ganador con María Jesús Ruiz, tras tres meses metido en la casa de Guadalix de la Sierra, mientras que Rosales se quedó como quinta finalista. Antes de que se desvelara que Ruiz era la ganadora del concurso, el reality vivió el regreso de Pantoja a Telecinco, puesto que la tonadillera accedió a visitar a su hijo en la casa más famosa de la pequeña pantalla española.

La reaparición de la artista en la principal cadena de Mediaset, tras sus numerosas disputas y su distanciamiento durante años, se daba así apenas unos días después de haber tenido la oportunidad de charlar con su hijo por teléfono de cara a la final, y tan solo cuarenta y ocho horas después de que se diera a conocer, a través de 'Sálvame', su participación en 'Supervivientes 2019'. Aprovechando su presencia en 'GH Dúo', la propia protagonista se lo comunicó personalmente a su hijo, tras vivir un emotivo y feliz reencuentro con el sevillano, con quien se fundió en un cariñoso abrazo. "Lleva siendo una superviviente muchísimos años, así que lo hará genial", apostaba Rivera, optimista, después de ser sorprendido con un fichaje que aún era difícil de creer para muchos espectadores. La incorporación de Pantoja al exitoso formato no tardó mucho en hacerse efectiva y procedía, además, de un suculento contrato que la tonadillera firmó con la cadena, en el que también se incluía su futura incorporación como jueza de 'Idol Kids', además de unas supuestas condiciones "especiales" sobre su participación en el reality de supervivencia.

8 Su reencuentro con Chelo en 'Supervivientes 2019'

Chelo García-Cortés e Isabel Pantoja en su primer cara a cara en 'Supervivientes'

"Me encantaría ir a la isla, entrar en 'Supervivientes'; yo sería una buena superviviente, porque pesco divinamente", comentó Pantoja en 2011, durante su visita al reality para reencontrarse con su hijo. Dichas palabras, para sorpresa de muchos, se hicieron realidad ocho años después, cuando Pantoja apareció ante las cámaras de 'Supervivientes' como una de sus concursantes, en el estreno que tuvo lugar el 25 de abril de 2019. Uno de los momentos estelares de la noche fue, sin duda alguna, el reencuentro cara a cara entre Chelo García-Cortés y Pantoja, después de que, años atrás, la tonadillera pusiera fin a su relación con la periodista cuando esta reconoció haber prestado a Isa Pantoja su propio piso como "picadero", cuando aún era menor de edad.

Por supuesto, la organización el reality era consciente del interés que podía suscitar dicho cara a cara, por lo que lo preparó todo para que ambas pudieran estar a solas. Aprovechando una conversación entre García-Cortés y Vázquez en directo, el programa animó a Pantoja a acercarse a su antigua amiga para sorprenderla, lo que provocó un tenso encuentro en el que la colaboradora de 'Sálvame' se mostró cordial, mientras que la sevillana dejó muy claro que seguía cerrada a una posible reconciliación. "Todo llegará en el momento que tenga que llegar. A mí me encanta que esté aquí concursando con todos nosotros", manifestó la sevillana, distante. A pesar de ese gélido comienzo, Pantoja vivió un cierto acercamiento con la gallega durante su paso por el concurso, hasta el punto de que se mostró muy emocionada al conocer su expulsión tras algo más de un mes de convivencia. Por desgracia, esa situación no pareció calar más allá de su estancia en Honduras.

9 Su salto en helicóptero en 'Supervivientes 2019'

Isabel Pantoja antes de saltar del helicóptero de 'Supervivientes'

Como parte del arranque de 'Supervivientes', Pantoja, al igual que el resto de sus compañeros de la edición, se enfrentó al temido y emocionante salto del helicóptero con el que los supervivientes dan el pistoletazo de salida al concurso. La sevillana estuvo acompañada en su vuelo por García-Cortés, quien fue la primera de las dos en saltar al mar, lo que dejaba a Pantoja para charlar a solas con Vázquez antes de iniciar oficialmente la aventura lanzándose del helicóptero. "Estamos viviendo un momento histórico aquí en Mediaset. Yo jamás habría imaginado que te iba a tener en un reality como concursante", comentaba Vázquez, quien estaba en plató acompañado por los dos hijos de la artista.

"Quiero decirle a mi familia que estoy bien, que quiero mandarles todo mi cariño. Tengo mucho miedo, pero voy a tratar de no defraudaros", prometió entonces Pantoja, antes de lanzarse al mar ante las cámaras. De hecho, eran muchos los espectadores que esperaban dicho momento, hasta el punto de que más de uno había manifestado en redes que "hasta que no la vea saltar del helicóptero, no me lo voy a creer". La participación de la tonadillera en el reality de supervivencia logró que la edición se estrenara con un 36,5% y 4.164.000 espectadores, diez puntos por encima de su predecesora. Datos que situaron el debut de 'Supervivientes 2019' como el mejor de la historia del reality, a lo se sumó las increíbles cifras que alcanzó Telecinco gracias, "simplemente", al salto de Pantoja del helicóptero: dicho momento reunió una media de 46,7% de share, con 4.706.000 espectadores pendientes de la tonadillera.

10 Su reunión con sus hijos tras 'Supervivientes 2019'

Isabel Pantoja junto a sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, en 'Supervivientes 2019'

La estancia de Pantoja en Honduras no fue precisamente idílica, como la de la gran mayoría de supervivientes. A lo largo de su concurso, hubo varias veces en las que la sevillana manifestó su deseo de abandonar el programa, hasta el punto de que sufrió todo un ataque de ansiedad que la situó al límite casi dos meses después de que arrancara la edición. Además, sus desencuentros con sus compañeros, en especial con Mónica Hoyos y Carlos Lozano, generaron tensión en su paso por el reality, a lo que también se sumaron episodios como el supuesto robo de una lata de comida o su repentina evacuación de la isla a dos semanas antes de que concluyera el concurso, lo que propició su posterior abandono del mismo.

De esa forma, quien apuntaba a convertirse en la casi indiscutible ganadora de la edición, terminó su paso por el concurso días antes de la gran final. Este inesperado giro, además de despertar numerosas críticas entre los seguidores del formato, dejó la puerta abierta a 'Supervivientes' para organizar un recibimiento en plató por todo lo alto una semana antes de que concluyera la edición, con ramo de flores incluido. Pantoja se convirtió así en la estrella de una de las entregas del reality, donde pudo hablar de su experiencia, además de reencontrarse cara a cara con Vázquez por primera vez en mucho tiempo, e incluso se reunió con sus dos hijos ante las cámaras.

Ambos hermanos habían estado distanciados antes de que la tonadillera pusiera rumbo a Honduras, hasta el punto de que se habían reencontrado en el estreno de 'Supervivientes' tras pasar semanas sin hablarse. Por esa razón, su reconciliación supuso una gran alegría para la sevillana, quien terminó llorando al ver un resumen de lo que había ocurrido entre Rivera y la joven Pantoja durante su ausencia. El emotivo reencuentro entre madre e hijos, al igual que el resto de la entrevista, logró convertir dicha gala de 'Supervivientes' en lo más visto del día, al cosechar el segundo mejor dato de share de la edición, tan solo por detrás del estreno: un 36%, con 3.584.000 espectadores pendientes del regreso de Pantoja a España.