Lista completa de ganadores de los Actor Awards 2026

El Sindicato de Actores ha celebrado una de las grandes citas de la temporada de premios. Durante la noche del domingo 1 al lunes 2 de marzo, los Actor Awards, conocidos anteriormente como SAG Awards, reconocieron la labor de algunos de los intérpretes más destacados del año anterior, tanto en los apartados televisivos como en los cinematográficos.
La gala, conducida por Kristen Bell y retransmitida a través de Netflix, ha prolongado la gran racha de dos títulos como 'The Studio' y 'The Pitt', que se han alzado con los galardones de mejor elenco de serie de comedia y de drama, respectivamente, tras haber recibido numerosos premios a lo largo de los últimos meses. Además, 'Adolescencia' no se ha ido de vacío, ya que Owen Cooper ha añadido otra estatuilla a su vitrina.
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Luis Merlo: "No voy a verme en 'Top chef' igual que nunca he visto 'Aquí no hay quien viva' o 'LQSA'"
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
- Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
- 'El desafío': Campanario es enterrada viva y José Yélamo impacta tras pasar por urgencias con su pole dance
En las categorías individuales, destaca especialmente el triunfo póstumo de Catherine O'Hara por su desempeño en 'The Studio'. Además, Seth Rogen también ha sido galardonado por la serie de Apple TV, que ha acaparado el plano cómico. A su vez, Noah Wyle y Keri Russell se han repartido los reconocimientos dramáticos por 'The Pitt' y 'La diplomática'. Por último, Michelle Williams completa la lista como mejor actriz de miniserie por 'Dying for Sex'.
Lista completa de ganadores en categorías de televisión
- Keri Russell, por 'La diplomática' (GANADORA)
- Britt Lower, por 'Separación'
- Parker Posey, por 'The White Lotus'
- Rhea Seehorn, por 'Pluribus'
- Aimee Lou Wood, por 'The White Lotus'
Mejor actor en una serie dramática
- Noah Wyle, por 'The Pitt' (GANADOR)
- Sterling K. Brown, por 'Paradise'
- Billy Crudup, por 'The Morning Show'
- Walton Goggins, por 'The White Lotus'
- Gary Oldman, por 'Slow Horses'
Mejor reparto en una serie dramática
- 'The Pitt' (GANADOR)
- 'La diplomática'
- 'Landman: Un negocio crudo'
- 'Separación'
- 'The White Lotus'
Mejor actriz en una serie de comedia
- Catherine O'Hara, por 'The Studio' (GANADORA)
- Kathryn Hahn, por 'The Studio'
- Jenna Ortega, por 'Miércoles'
- Jean Smart, por 'Hacks'
- Kristen Wiig, por 'Palm Royale'
Mejor actor en una serie de comedia
- Seth Rogen, por 'The Studio' (GANADOR)
- Ike Barinholtz, por 'The Studio'
- Adam Brody, por 'Nadie quiere esto'
- Ted Danson, por 'Un hombre infiltrado'
- Martin Short, por 'Solo asesinatos en el edificio'
Mejor reparto en una serie de comedia
- 'The Studio' (GANADOR)
- 'Colegio Abbott'
- 'The Bear'
- 'Hacks'
- 'Solo asesinatos en el edificio'
Mejor actriz en una película para televisión o serie limitada
- Michelle Williams, por 'Dying for Sex' (GANADORA)
- Claire Danes, por 'La bestia en mí'
- Erin Doherty, por 'Adolescencia'
- Sarah Snook, por 'Su peor pesadilla'
- Christine Tremarco, por 'Adolescencia'
Mejor actor en una película para televisión o serie limitada
- Owen Cooper, por 'Adolescencia' (GANADOR)
- Jason Bateman, por 'Black Rabbit'
- Stephen Graham, por 'Adolescencia'
- Charlie Hunnam, por 'Monstruo'
- Matthew Rhys, por 'La bestia en mí'
Mejor equipo de especialistas en una serie de televisión
- 'The Last of Us' (GANADOR)
- 'Andor'
- 'Landman'
- 'El juego del calamar'
- 'Stranger Things'
Lista completa de ganadores en categorías de cine
Mejor reparto en una película
- 'Los pecadores' (GANADORA)
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra'
Mejor actriz protagonista
- Jessie Buckley, por 'Hamnet' (GANADORA)
- Rose Byrne, por 'Si pudiera, te daría una patada'
- Kate Hudson, por 'Song Sung Blue'
- Chase Infiniti, por 'Una batalla tras otra'
- Emma Stone, por 'Bugonia'
Mejor actor protagonista
- Michael B. Jordan, por 'Los pecadores' (GANADOR)
- Timothée Chalamet, por 'Marty Supreme'
- Leonardo DiCaprio, por 'Una batalla tras otra'
- Ethan Hawke, por 'Blue Moon'
- Jesse Plemons, por 'Bugonia'
Mejor actriz de reparto
- Amy Madigan, por 'Weapons' (GANADORA)
- Odessa A'Zion, por 'Marty Supreme'
- Ariana Grande, por 'Wicked: Parte II'
- Wunmi Mosaku, por 'Los pecadores'
- Teyana Taylor, por 'Una batalla tras otra'
Mejor actor de reparto
- Sean Penn, por 'Una batalla tras otra' (GANADOR)
- Miles Caton, por 'Los pecadores'
- Benicio del Toro, por 'Una batalla tras otra'
- Jacob Elordi, por 'Frankenstein'
- Paul Mescal, por 'Hamnet'
Mejor equipo de especialistas en una película
- 'Misión imposible: Sentencia final' (GANADOR)
- 'F1: La película'
- 'Frankenstein'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Los pecadores'
Reparto cinematográfico
En lo relativo a la pantalla grande, la carrera de premios sigue dando ciertas sorpresas al otorgarle el gran premio de la noche a 'Los pecadores', que adelantó a pesos pesados como 'Una batalla tras otra' o 'Hamnet'. Aun así, esas producciones también fueron reconocidas con los premios destinados a Sean Penn y Jessie Buckley, mientras que Amy Madigan ganó con su carismático trabajo en 'Weapons' y Michael B. Jordan redondeó la noche de 'Los pecadores' con su victoria por el doble rol desplegado en la cinta de Ryan Coogler.