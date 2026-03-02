FormulaTV
Conectar

32ª EDICIÓN

Lista completa de ganadores de los Actor Awards 2026

La gala, conocida previamente como los SAG Awards, se ha podido seguir a través de Netflix.

Lista completa de ganadores de los Actor Awards 2026
©Netflix
Por RedacciónPublicado: Lunes 2 Marzo 2026 13:33 (hace 9 horas)

El Sindicato de Actores ha celebrado una de las grandes citas de la temporada de premios. Durante la noche del domingo 1 al lunes 2 de marzo, los Actor Awards, conocidos anteriormente como SAG Awards, reconocieron la labor de algunos de los intérpretes más destacados del año anterior, tanto en los apartados televisivos como en los cinematográficos.

La gala, conducida por Kristen Bell y retransmitida a través de Netflix, ha prolongado la gran racha de dos títulos como 'The Studio' y 'The Pitt', que se han alzado con los galardones de mejor elenco de serie de comedia y de drama, respectivamente, tras haber recibido numerosos premios a lo largo de los últimos meses. Además, 'Adolescencia' no se ha ido de vacío, ya que Owen Cooper ha añadido otra estatuilla a su vitrina.

El reparto de &#39;The Pitt&#39; en los Actor Awards
El reparto de 'The Pitt' en los Actor Awards
Vídeos FormulaTV

En las categorías individuales, destaca especialmente el triunfo póstumo de Catherine O'Hara por su desempeño en 'The Studio'. Además, Seth Rogen también ha sido galardonado por la serie de Apple TV, que ha acaparado el plano cómico. A su vez, Noah Wyle y Keri Russell se han repartido los reconocimientos dramáticos por 'The Pitt' y 'La diplomática'. Por último, Michelle Williams completa la lista como mejor actriz de miniserie por 'Dying for Sex'.

Lista completa de ganadores en categorías de televisión

Mejor actriz en una serie dramática

Mejor actor en una serie dramática

Mejor reparto en una serie dramática

Mejor actriz en una serie de comedia

Mejor actor en una serie de comedia

Mejor reparto en una serie de comedia

Mejor actriz en una película para televisión o serie limitada

Mejor actor en una película para televisión o serie limitada

Mejor equipo de especialistas en una serie de televisión

Lista completa de ganadores en categorías de cine

Mejor reparto en una película

  • 'Los pecadores' (GANADORA)
  • 'Frankenstein'
  • 'Hamnet'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Una batalla tras otra'

Mejor actriz protagonista

  • Jessie Buckley, por 'Hamnet' (GANADORA)
  • Rose Byrne, por 'Si pudiera, te daría una patada'
  • Kate Hudson, por 'Song Sung Blue'
  • Chase Infiniti, por 'Una batalla tras otra'
  • Emma Stone, por 'Bugonia'

Mejor actor protagonista

Mejor actriz de reparto

Mejor actor de reparto

Mejor equipo de especialistas en una película

  • 'Misión imposible: Sentencia final' (GANADOR)
  • 'F1: La película'
  • 'Frankenstein'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'Los pecadores'
Michael B. Jordan en los Actor Awards
Michael B. Jordan en los Actor Awards

Reparto cinematográfico

En lo relativo a la pantalla grande, la carrera de premios sigue dando ciertas sorpresas al otorgarle el gran premio de la noche a 'Los pecadores', que adelantó a pesos pesados como 'Una batalla tras otra' o 'Hamnet'. Aun así, esas producciones también fueron reconocidas con los premios destinados a Sean Penn y Jessie Buckley, mientras que Amy Madigan ganó con su carismático trabajo en 'Weapons' y Michael B. Jordan redondeó la noche de 'Los pecadores' con su victoria por el doble rol desplegado en la cinta de Ryan Coogler.

Ver todos los comentarios (2)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas