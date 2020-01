En una especie de déjà vu de la última edición de los Globos de Oro, 'Succession' y 'Fleabag' se han llevado a casa los galardones más relevantes de la décima edición de los Critics' Choice Television Awards. Esta gala, celebrada junto a la entrega de los premios cinematográficos por parte de la Broadcast Film Critics Association, fue presentada por Taye Diggs y emitida en Estados Unidos a través de The CW.

Kieran Culkin y Jeremy Strong en 'Succession'

Si nos centramos en el apartado televisivo, los premios se han aglutinado en cinco cadenas y plataformas. La gran vencedora ha sido HBO, que arrasa en las categorías de drama gracias a 'Succession' y 'Watchmen', además de ver reconocida la labor de Bill Hader en 'Barry' y de Stellan Skarsgård en 'Chernobyl'. De hecho, la única derrota que sufre el canal de WarnerMedia en el terreno de drama es la propiciada por Billy Crudup ('The Morning Show'), que hace historia al ganar el primero de estos premios para Apple TV+.

Por su parte, Netflix no se queda lejos y acumula cinco victorias, diseminadas entre 'Así nos ven', 'Creedme', 'El Camino: Una película de Breaking Bad' y 'BoJack Horseman', que se impone como mejor serie de animación del año. En el terreno de comedia brilla con luz propia Amazon Prime Video, que consolida su hegemonía en el género con 'Fleabag' y 'The Marvelous Mrs. Maisel'; y, por último, FX tan solo se alza con un galardón, el correspondiente a Michelle Williams por 'Fosse/Verdon'.

Lista de ganadores de los Critics' Choice Awards 2020

Mejor Serie de Drama

· 'The Crown'

· 'David Makes Man'

· 'Juego de Tronos'

· 'The Good Fight'

· 'Pose'

· 'Succession'

· 'This Is Us'

· 'Watchmen'

Mejor Actor de Drama

· Sterling K. Brown ('This Is Us')

· Mike Colter ('Evil')

· Paul Giamatti ('Billions')

· Kit Harington ('Juego de Tronos')

· Freddie Highmore ('The Good Doctor')

· Tobias Menzies ('The Crown')

· Billy Porter ('Pose')

· Jeremy Strong ('Succession')

Mejor Actriz de Drama

· Christine Baranski ('The Good Fight')

· Olivia Colman ('The Crown')

· Jodie Comer ('Killing Eve')

· Nicole Kidman ('Big Little Lies')

· Regina King ('Watchmen')

· MJ Rodriguez ('Pose')

· Sarah Snook ('Succession')

· Zendaya ('Euphoria')

Mejor Actor Secundario de Drama

· Asante Blackk ('This Is Us')

· Billy Crudup ('The Morning Show')

· Asia Kate Dillon ('Billions')

· Peter Dinklage ('Juego de Tronos')

· Justin Hartley ('This Is Us')

· Delroy Lindo ('The Good Fight')

· Tim Blake Nelson ('Watchmen')

Mejor Actriz Secundaria de Drama

· Helena Bonham Carter ('The Crown')

· Gwendoline Christie ('Juego de Tronos')

· Laura Dern ('Big Little Lies')

· Audra McDonald ('The Good Fight')

· Jean Smart ('Watchmen')

· Meryl Streep ('Big Little Lies')

· Susan Kelechi Watson ('This Is Us')

Mejor Serie de Comedia

· 'Barry'

· 'Fleabag'

· 'The Marvelous Mrs. Maisel'

· 'Mom'

· 'Día a día'

· 'PEN15'

· 'Schitt's Creek'

Mejor Actor de Comedia

· Ted Danson ('The Good Place')

· Walton Goggins ('The Unicorn')

· Bill Hader ('Barry')

· Eugene Levy ('Schitt's Creek')

· Paul Rudd ('Cómo vivir contigo mismo')

· Bashir Salahuddin ('Sherman's Showcase')

· Ramy Youssef ('Ramy')

Mejor Actriz de Comedia

· Christina Applegate ('Muertos para mí')

· Alison Brie ('GLOW')

· Rachel Brosnahan ('The Marvelous Mrs. Maisel')

· Kirsten Dunst ('Llegar a ser Dios en Florida')

· Julia Louis-Dreyfus ('Veep')

· Catherine O'Hara ('Schitt's Creek')

· Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag')

Mejor Actor Secundario de Comedia

· Andre Braugher ('Brooklyn Nine-Nine')

· Anthony Carrigan ('Barry')

· William Jackson Harper ('The Good Place')

· Daniel Levy ('Schitt's Creek')

· Nico Santos ('Superstore')

· Andrew Scott ('Fleabag')

· Henry Winkler ('Barry')

Mejor Actriz Secundaria de Comedia

· Alex Borstein ('The Marvelous Mrs. Maisel')

· D'Arcy Carden ('The Good Place')

· Sian Clifford ('Fleabag')

· Betty Gilpin ('GLOW')

· Rita Moreno ('Día día')

· Annie Murphy ('Schitt's Creek')

· Molly Shannon ('The Other Two')

Mejor Miniserie

· 'Trampa-22'

· 'Chernobyl'

· 'Fosse/Verdon'

· 'The Loudest Voice'

· 'Creedme'

· 'Así nos ven'

· 'Years & Years'

Mejor TV Movie

· 'Brexit'

· 'Deadwood'

· 'El Camino: Una película de Breaking Bad'

· 'Guava Island'

· 'Native Son'

· 'Patsy & Loretta'

Mejor Actor en una Miniserie o TV Movie

· Christopher Abbott ('Trampa-22')

· Mahershala Ali ('True Detective')

· Russell Crowe ('The Loudest Voice')

· Jared Harris ('Chernobyl')

· Jharrel Jerome ('Así nos ven')

· Sam Rockwell ('Fosse/Verdon')

· Noah Wyle ('The Red Line')

Mejor Actriz en una Miniserie o TV Movie

· Kaitlyn Dever ('Creedme')

· Anne Hathaway ('Modern Love')

· Megan Hilty ('Patsy & Loretta')

· Joey King ('The Act')

· Jessie Mueller ('Patsy & Loretta')

· Merritt Wever ('Creedme')

· Michelle Williams ('Fosse/Verdon')

Mejor Actor Secundario en una Miniserie o TV Movie

· Asante Blackk ('Así nos ven')

· George Clooney ('Trampa-22')

· John Leguizamo ('Así nos ven')

· Dev Patel ('Modern Love')

· Jesse Plemons ('El Camino: Una película de Breaking Bad')

· Stellan Skarsgård ('Chernobyl')

· Russell Tovey ('Years & Years')

Mejor Actriz Secundaria en una Miniserie o TV Movie

· Patricia Arquette ('The Act')

· Marsha Stephanie Blake ('Así nos ven')

· Toni Collette ('Creedme')

· Niecy Nash ('Así nos ven')

· Margaret Qualley ('Fosse/Verdon')

· Emma Thompson ('Years & Years')

· Emily Watson ('Chernobyl')

Mejor Serie Animada

· 'Big Mouth'

· 'BoJack Horseman'

· 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia'

· 'She-Ra y las princesas del poder'

· 'Los Simpson'

· 'Undone'